Trebuie să plătească despăgubiri Clubul din Bundesliga a pierdut procesul în cazul concedierii abuzive a unui jucător » Ce s-a întâmplat

Mainz a pierdut miercuri procesul în cazul concedierii abuzive a lui Anwar El Ghazi (30 de ani) din 2023.

Atunci, clubul din Bundesliga i-a reziliat contractul olandezului după ce acesta a postat pe rețelele de socializare mai multe mesaje pro-Palestina.

Anwar El Ghazi susținea în respectiva postare, printre altele, că nu este un război dacă una dintre părți are arme nucleare și este finanțată cu miliarde de dolari.

Mesajul se încheia cu sintagma „De la râu la mare, Palestina va fi liberă”, o lozincă a susținătorilor palestinieni.

În iulie 2024, un tribunal german a decis că Mainz a reziliat în mod abuziv contractul lui Anwar El Ghazi, susținând că declarațiile olandezului erau protejate de libertatea de exprimarea, potrivit moroccoworldnews.com.

Clubul din Bundesliga a făcut apel la acea decizie, dar Tribunalul Muncii a hotărât miercuri ca decizia inițială să fie păstrată.

Astfel, Mainz este acum obligată să-i plătească lui El Ghazi despăgubiri în valoare de 1,5 milioane de euro.

3 meciuri și o pasă de gol a bifat Anwar El Ghazi în tricoul lui Mainz

Președintele lui Mainz: „Trebuie să acceptăm decizia instanței”

Stefan Hofmann, președintele lui Mainz, a declarat că îi va plăti lui El Ghazi suma datorată.

„Trebuie să acceptăm decizia instanței. Cu toate acestea, rămânem la poziția noastră: pe baza valorilor și convingerilor care definesc Mainz 05, continuarea angajării persoanelor care se exprimă și se comportă în contradicție fundamentală cu aceste valori va rămâne exclusă”, a spus Hofmann, potrivit sursei citate.

În 2024, Anwar El Ghazi a declarat că va dona 500.000 de euro din despăgubiri pentru proiecte care ajută copiii afectați de războiul din Gaza.

„Sper că Mainz, în ciuda încercărilor repetate eșuate de a evita plata datorată, să găsească consolare în faptul că, prin intermediul meu, a contribuit financiar la încercarea de a face viața puțin mai suportabilă pentru copiii din Gaza”.

După ce a plecat de la Mainz, El Ghazi s-a alăturat formației galeze Cardiff, apoi a fost transferat de Al-Sailiya în Qatar.

353 de meciuri și 84 de goluri a înregistrat Anwar El Ghazi până acum în cariera sa

