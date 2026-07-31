Din nou ținta galeriei VIDEO: Moment de reculegere pentru maseurul de la Dinamo II, mesaj de condoleanțe pentru acesta, apoi injurii la adresa lui Andrei Nicolescu
Fanii lui Dinamo. Sursa foto: GOLAZO.ro
Superliga

Din nou ținta galeriei VIDEO: Moment de reculegere pentru maseurul de la Dinamo II, mesaj de condoleanțe pentru acesta, apoi injurii la adresa lui Andrei Nicolescu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 22:46
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 23:08
  • Fanii lui Dinamo au afișat mesaje de susținere pentru stafful și jucătorii echipei secunde, după accidentul produs astăzi, în care Constantin Covaciu, maseurul formației, și-a pierdut viața.
  • După aproximativ 25 de minute de la startul partidei, galeria l-a contestat pe președintele Andrei Nicolescu, căruia i-a adresat mai multe injurii la meciul cu Oțelul Galați.
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La începutul partidei din etapa a treia a Superligii a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Constantin Covaciu.

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Suporterii l-au înjurat pe Andrei Nicolescu

După aproximativ 20-25 de minute de la începutul partidei, în sectorul ocupat de dinamoviști a fost întinsă o pânză neagră, iar pe un banner a apărut mesajul: „Gândurile noastre sunt alături de voi, de staff și de echipa Dinamo 2”, semnat de Peluza Cătălin Hîldan.

Un alt mesaj a fost dedicat lui Constantin Covaciu: „Odihnește-te în pace, Constantin Covaciu”, bannerul fiind semnat de grupul DNL.

Din nou ținta galeriei VIDEO: Moment de reculegere pentru maseurul de la Dinamo II, mesaj de condoleanțe pentru acesta, apoi injurii la adresa lui Andrei Nicolescu Din nou ținta galeriei VIDEO: Moment de reculegere pentru maseurul de la Dinamo II, mesaj de condoleanțe pentru acesta, apoi injurii la adresa lui Andrei Nicolescu

În timp ce ultrașii afișau mesajele, aceștia au început să-l înjure pe președintele lui Dinamo: „Nicolescu, ești o mizerie!”, dar și „M**e Nicolescu”.

Relația dintre o parte a suporterilor și Andrei Nicolescu s-a înrăutățit după ce Dinamo a decis să își schimbe sigla.

Președintele „câinilor” a fost principala imagine a prezentării noii identități vizuale, contestată dur de fani, care au susținut că nu au fost consultați.

Grupul DNL a mai afișat un mesaj, de solidaritate cu Ceuta, enclavă spaniolă invadată de migranți marocani:

„Defend Europe / We stand with Ceuta”.

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