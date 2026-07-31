Scos cu forța din stadion! VIDEO: Un fan al Oțelului,  gesturi provocatoare în fața galeriei lui Dinamo + reacția fanilor roș-albi
Sursa foto: GOLAZO.ro
Superliga

Scos cu forța din stadion! VIDEO: Un fan al Oțelului, gesturi provocatoare în fața galeriei lui Dinamo + reacția fanilor roș-albi

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 22:01
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 22:48
  • Un suporter al Oțelului Galați a fost scos cu forța din stadion înaintea meciului cu Dinamo, din etapa #3 a Superligii.
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Incidentul s-a produs în timpul unui moment de atmosferă organizat de clubul gălățean înaintea fluierului de start.

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Un fan al Oțelului a fost scos cu forța din stadion după ce a provocat galeria lui Dinamo

Mai mulți suporteri ai Oțelului au intrat pe gazon cu steaguri, însă unul dintre aceștia s-a desprins de grup și s-a îndreptat spre sectorul ocupat de galeria dinamovistă.

Fanul s-a oprit în fața suporterilor oaspeți și a făcut gesturi provocatoare, ceea ce a determinat intervenția rapidă a agenților de securitate. Acesta a fost imobilizat și scos cu forța din incinta arenei.

În timp ce era îndepărtat, galeria lui Dinamo a scandat „Țăranule, țăranule!”.

Momentul organizat de club a continuat după intervenția responsabililor cu securitatea.

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