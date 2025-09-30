Giedrius Arlauskis (37 de ani), portarul care a câștigat Liga 1 cu CFR de cinci ori, a lansat un atac la adresa conducerii clubului din Gruia.

(37 de ani), portarul care a câștigat Liga 1 cu CFR de cinci ori, a lansat un atac la adresa conducerii clubului din Gruia. Fostul portar susține că finanțatorul Ioan Varga ar trebui să schimbe actualul corp managerial al clubului.

În contextul crizei actuale prin care trece echipa, care a ratat calificarea în cupele europene și se află pe locul 13 în Superliga, portarul a acuzat conducerea de faptul că nu își face treaba cum trebuie.

Arlauskis, atac dur la adresa celor de la CFR Cluj: „Varga s-a înconjurat de lipitori.

„Nu urmăresc meciurile, doar citesc ce mai scrie presa. Dar s-a dus CFR-ul pe care îl cunoșteam eu. Îl știu mai puțin pe Balaj, dar pe ceilalți îi știu foarte bine.

Când am fost eu, câștigam campionate, jucam în cupele europene. Lumea era obișnuită cu victorii și se plângea că de ce am câștigat cu 2-1, nu cu 3-0.

Eu am venit la CFR în 2017, suntem în 2025. Tot pe Camora și Deac ne bazăm? Dar nu Camora și Deac transferă jucătorii, aici trebuie vorbit despre ce face conducerea.

Eu asta nu înțeleg. Era o conducere la CFR din 2017 până în 2022, câștigam pe bandă rulantă, și tot nu era bine”, a spus Arlauskis, la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

125 de meciuri a bifat Arlauskis la CFR, în care a primit 80 de goluri și a reușit să mențină poarta intactă în 67 de partide

Lituanianul a criticat deciziile luate de CFR Cluj din momentul în care a fost adus Cristian Balaj ca președinte, în 2021:

„Când s-a schimbat conducerea, presupunem că fosta conducere a cheltuit foarte mulți bani, deci au tras o linie. A venit domnul Balaj și primul lucru pe care l-a spus a fost că trebuie optimizare.

Au optimizat atât de bine, încât nici nu mai cheltuie bani pe cupele europene: turul 1, turul 2, la revedere. Vreți performanță cu banii ciuciu? Eu asta nu înțeleg ”.

Eu știu cine dă cu pumnul în masă. Ăștia care sunt conducători acum la CFR nu au un cuvânt de spus. Când vine Neluțu supărat, fug și șobolanii de la stadion. Pisicile nu mai sunt, că au plecat odată cu Petrescu, pentru că el e cu superstițiile. Giedrius Arlauskis

Arlauskis, sfat pentru Varga: „E momentul să schimbe conducerea. Sunt niște lipitori”

Arlauskis i-a recomandat patronului Ioan Varga să facă schimbări în conducerea clubului.

„Neluțu Varga iubește foarte mult fotbalul, a prins microbul, deci el pune foarte mult suflet. Poate are și el niște probleme, nu știu ce este cu afacerile lui. Nu am vorbit de când am negociat rezilierea.

A schimbat antrenori, jucători, dar conducerea tot aia a rămas. Poate e momentul să schimbe conducerea . Acolo nu e niciunul cu picioarele pe pământ, numai zburători, visează. Niște lipitori care s-au lipit de Neluțu și stau la un loc călduț”, a mai spus Arlauskis,.

Dacă el simte plăcere cu locul 13 și cu conducătorii care îl pupă acolo unde îi place lui, să fie sănătos. CFR trăiește cu trecutul, prezentul e altul. Toată lumea vorbește de CFR care a luat 5 campionate și a fost în cupele europene, dar asta e trecutul, prezentul sună cam nasol Giedrius Arlauskis

Conform organigramei clubului, Cristi Balaj ocupă funcția de președinte, Marian Băgăcean este director general, iar Cristian Panin activează ca team manager.

