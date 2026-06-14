„Suntem devastați” Fostul jucător din NFL  a murit la doar 36 de  ani
Aldon Smith FOTO: IMAGO
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„Suntem devastați” Fostul jucător din NFL a murit la doar 36 de ani

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 20:35
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 20:35
  • Aldon Smith (36 de ani), fostul fundaș defensiv din NFL, a murit la vârsta de 36 de ani, cauza decesului fiind încă neprecizată.
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San Francisco 49ers, echipă la care acesta a jucat între 2011 și 2014, a confirmat decesul fostului sportiv.

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Aldon Smith, fostul jucător din NFL, s-a stins din viață la 36 de ani

Aldon Smith a debutat în NFL în 2011, în tricoul celor de la 49ers. A jucat timp de trei ani la San Francisco, iar apoi s-a transferat la Oakland Raiders.

Ulterior, el a mai jucat și la Dallas Cowboys și Seattle Seahawks până în 2021. În total, Smith a jucat 75 de meciuri oficiale în cariera sa.

În 2011, acesta a fost inclus în echipa all-rookie a NFL, după ce a înregistrat cel mai mare număr de sack-uri (n.r. - 14) reușite de un jucător debutant din 1982 încoace.

Apoi, în următorul sezon a fost selectat pentru Pro Bowl și a câștigat titlul de membru al primei echipe All-Pro.

Aldon Smith, carieră perturbată de scandaluri

Deși a avut un început de carieră mai mult decât promițător, totul avea să se schimbe pentru Smith, el fiind implicat apoi în mai multe scandaluri.

A fost de mai multe ori arestat pentru conducerea sub influența alcoolului, deținere ilegală de arme sau violență domestică.

În 2014, Smith a fost suspendat după ce a încălcat politica NFL privind abuzul de substanțe, iar în 2015 a fost reținut pentru conducerea sub influența alcoolului.

Alăturându-se celor de la Raiders în același an, 2015, a jucat doar nouă meciuri înainte de a primi o suspendare pe termen nelimitat pentru abuz de substanțe, sancțiune care l-a făcut să rateze campaniile din 2016 și 2017.

San Francisco 49ers: „Suntem devastați”

Gruparea din San Francisco, prima la care a jucat Aldon Smith, a transmis un comunicat oficial prin care a confirmat moartea fostului sportiv.

„Suntem devastați de trecerea subită și tragică în neființă a lui Aldon Smith.

Talentul incontestabil al lui Aldon și dominația sa absolută pe teren au fost evidente din momentul în care s-a alăturat organizației noastre, după ce a înregistrat unul dintre cele mai bune sezoane de debutant din Liga Națională de Fotbal American.

Dincolo de excelența sa ca jucător, Aldon va fi ținut minte pentru zâmbetul său contagios care lumina fiecare cameră în care intra”, se arată pe site-ul oficial al San Francisco 49ers.

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