Nadia, în lacrimi Campioana de la Montreal a plâns la retragerea Simonei Halep: „N-am plâns la documentarul meu, dar acum m-a lovit o emoție” +25 foto
Nadia Comăneci FOTO: IMAGO
Gimnastica

Nadia, în lacrimi Campioana de la Montreal a plâns la retragerea Simonei Halep: „N-am plâns la documentarul meu, dar acum m-a lovit o emoție”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 18:12
  • Nadia Comăneci (64 de ani) a fost prezentă la meciul de retragere al Simonei Halep (34 de ani) și a dezvăluit că a plâns la final.
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Prezentă la Cluj-Napoca pentru a participa la Sports Festival, dar și la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), Nadia a vorbit minute bune cu jurnaliștii, abordând mai multe teme.

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Nadia Comăneci, în lacrimi la retragerea Simonei Halep

În cadrul evenimentului Sports Festival, Simona Halep a disputat meciul său de retragere, iar Nadia a avut o reacție cu adevărat emoționantă.

„A fost extrem de emoționant, mai ales pentru faptul că am venit la acest festival de sport și festival de film pentru prima dată. Eu am fost aici, la Cluj, în 2017, la Campionatele Europene de Gimnastică, unde am asistat la evoluția Cătălinei Ponor la bârnă, unde a luat medalie.

Știam că acest oraș, cum spunem noi, «The Happening» – unde lumea investește extrem de mult în sport, în educația copiilor și în a le crea oportunități de a se descoperi în viață.

Da, am plâns. Am reușit să nu plâng la al meu documentar, dar m-a lovit o emoție extraordinară. De ce? Pentru că am asistat și eu la anumite meciuri pe care ea le-a câștigat și știu cât este de greu să ajungi la acest nivel.

Știu că a trecut și ea prin încercări în viața ei și în tenis. Faptul că a adus atât de multă bucurie românilor... I-am și spus: o să crezi tu că te retragi, fiindcă tot în jurul tenisului vei rămâne.

Este un sentiment mare de emoție să vezi că cineva a muncit atât și a ajuns unde a ajuns și cât este de iubită de public”, a spus Nadia Comăneci, potrivit gsp.ro.

Galerie foto (25 imagini)

Meciul de retragere al Simonei Halep / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Meciul de retragere al Simonei Halep / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Meciul de retragere al Simonei Halep / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Meciul de retragere al Simonei Halep / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Meciul de retragere al Simonei Halep / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Nadia Comăneci: „Cei mici trebuie să încerce cel puțin 3-4 sporturi”

În dialogul său cu jurnaliștii, campioana olimpică de la Montreal a vorbit despre sănătatea mentală și mentalitatea sportivilor români. Mai mult, aceasta le-a oferit un sfat tinerilor din România.

„Mentalitatea se antrenează. Așa a spus recent și Novak Djokovic, care este o legendă a tenisului internațional. Îți antrenezi fizicul, mintea.

Este bine să comunici, cum am menționat astăzi, copiii să comunice, să spună ceea ce simt și să fie ajutați să treacă prin anumite faze de viață. Numai cu o echipă întreagă poți să fii alături de copii. Ei au nevoie de asta pentru creșterea lor.

Fiecare copil trebuie să-și găsească un «tool» care să-l ajute să treacă peste aceste momente de anxietate, de panică. Și noi, adulții, avem așa ceva. Trebuie să înțeleagă de ce le au, de ce le este frică.

Să încerce să le descrie adulților pentru ca ei să identifice miezul acestei frici, anxietăți, panici”, a declarat Nadia.

Cei mici să fie ocupați cu sportul, să se bucure, să încerce cel puțin 3-4 sporturi. În momentul în care se concentrează pe ceva și vor să facă performanță, să lucreze alături de echipă, să învețe că sunt responsabili să fie acolo în fiecare zi, chiar dacă nu se simt bine sau ar vrea să stea la computer pentru că este un lucru important și pentru dezvoltarea lor Nadia Comăneci

FOTO. Nadia Comăneci, la Festivalul de Film Transilvania

Galerie foto (8 imagini)

Nadia Comăneci, la Festivalul de Film Transilvania / foto: capturi video Facebook/TIFF Nadia Comăneci, la Festivalul de Film Transilvania / foto: capturi video Facebook/TIFF Nadia Comăneci, la Festivalul de Film Transilvania / foto: capturi video Facebook/TIFF Nadia Comăneci, la Festivalul de Film Transilvania / foto: capturi video Facebook/TIFF Nadia Comăneci, la Festivalul de Film Transilvania / foto: capturi video Facebook/TIFF
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