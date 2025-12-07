Alegeri București „Spionul” care cere votul
Unul dintre candidații care apare azi pe buletinul de vot „îl fila” pe Mircea Dinescu pe vremea comunismului, ca să vadă cu cine comunică poetul care îl înfuriase pe Ceaușescu
Diverse

Alegeri București „Spionul” care cere votul

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 08:53
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 08:53
  • Unul dintre candidații care apare azi pe buletinul de vot „îl fila” pe Mircea Dinescu pe vremea comunismului, ca să vadă cu cine comunică poetul care îl înfuriase pe Ceaușescu.

Mircea Dinescu a fost, înainte de 1989, unul dintre disidenții autentici ai României. Cu cărțile de poezie interzise, el a continuat să se exprime incomod la adresa regimului Nicolae Ceaușescu.

Critici din „grupa morții” la CM  Norvegia, nemulțumită de gestul FIFA: „Un spectacol bizar”
Citește și
Critici din „grupa morții” la CM Norvegia, nemulțumită de gestul FIFA: „Un spectacol bizar”
Citește mai mult
Critici din „grupa morții” la CM  Norvegia, nemulțumită de gestul FIFA: „Un spectacol bizar”

În martie 1989, Dinescu a acordat un interviu ziarului francez Liberation. În dialog, Dinescu a spus că poliția și justiția din România sunt folosite pentru a intimida populația și nu e de mirare că românii sunt permanent terorizați de Securitate. Foamea, a adăugat Dinescu, a fost redenumită pompos „alimentație științifică și rațională.”

Dinescu despre Ceaușescu: „Ne rugăm ca el să moară”

Preluat de Radio Europa Liberă, care era ascultat clandestin de foarte mulți români, interviul a adus o undă de șoc la București. Mai ales că Mircea Dinescu nu s-a mărginit în a critica regimul.

Cu stilul său liber, el a spus că singura soluție pe care o vede este dispariția lui Ceaușescu. „E un singur răspuns pentru toate problemele. Ne rugăm ca el să moară, pentru ca starea de lucruri să se îmbunătățească”, a declarat Dinescu în Liberation.

Sfidarea a fost uluitoare. Regimul Ceaușescu a decis să-l rețină la domiciliu pe Dinescu, în casa acestuia din București.

Nețoiu l-a urmărit pe Dinescu

Arestul la domiciliu a fost asigurat de Securitate, care îl fila permanent pe Dinescu. Miza era, în primul rând, să nu mai intre în contact cu diplomații străini. Europa se temea pentru viața disidentului.

„Din 17 martie până pe 22 decembrie eu am trăit cu domnii la poartă, erau câte șase pe tură, cam 18 oameni s-au perindat așa”, a povestit Dinescu, ani mai târziu, într-un dialog cu Digi 24.

Unul dintre oamenii care l-au urmărit pe Mircea Dinescu a fost Gigi Nețoiu. Atunci era ofițer al Securității, astăzi este candidat independent la alegerile pentru primăria Capitalei.

L-a recunoscut după Revoluție pe cel ajuns acționar la Dinamo

Dinescu este cel care „l-a deconspirat” pe Nețoiu. După Revoluție, el a povestit că s-a întâlnit pe stradă cu Nețoiu și nu a stat să-i reproșeze nimic.

Mai apoi, l-a revăzut în calitate de acționar la Dinamo, când Nețoiu a fost unul dintre cei care s-a amestecat în conducerea clubului din Ștefan cel Mare.

Securistul căruia Mircea Dinescu i-a luat mere pe sub mână de la aprozar

Gigi Nețoiu era unul dintre șefii de dispozitiv. Dar oamenii lui au avut momente antologice cu Dinescu, povestite chiar de poet.

„M-am dus la un aprozar să iau nu știu ce, cartofi. Mă știau toți, îți dai seama, la Europa Liberă acolo, nu era un secret. Și unul îmi zice: domnule Dinescu, niște mere? Aoleu, zic, dă-mi 5 kg”.

„Am luat mere și când ies, cei doi securiști care erau acolo, mă întreabă unul mai tânăr: domnule Dinescu, ce aveți acolo? Zic: mere. Păi, de unde? Păi, zic, are ăla probabil pe dedesubt (n.r. - sub tarabă)”.

La care cel care îl păzea pe Dinescu i-a zis: „Nu-mi luați și mie 2 kile? Păi, zic, mă duc să-l întreb, dar voi n-aveți, măi, magazinele voastre? Noi suntem mici, n-avem domnule Dinescu, au numai ăia magazine speciale, șefii noștri”. Și așa, spune disidentul, a ajuns el să le dea mere celor care îl țineau în arest la domiciliu.

Gigi Nețoiu Gigi Nețoiu
Gigi Nețoiu

Peste ani, au ajuns amândoi vecini

La Cetate, în județul Dolj, pe malul Dunării, Dinescu și-a cumpărat, după Revoluție, „o moșie”, așa cum îi place lui să spună.

Spre perplexitatea fostului disident, s-a trezit vecin chiar cu Gigi Nețoiu, care a devenit după căderea comunismului om de afaceri, înainte de a investi în fotbal, la Rocar, Craiova și Dinamo.

CNSAS a primit probe că actualul candidat a lucrat pentru Securitate

„Pentru domnul Nețoiu Gheorghe, n. 01.08.1959, candidat la funcția de primar general al Municipiului București, CNSAS a primit la data de 25.11.2025 informații noi și neprocesate, respectiv, o fișă de evidență cadre, din care rezultă faptul că a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989”, a confirmat Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) cu două zile înainte de alegeri.

Potrivit legii, Nețoiu ar fi trebuit să depună o declarație în care să declare că nu a făcut poliție politică înainte de 1989.

Citește și

De ce nu și-a atins Alibec potențialul  Fostul său impresar a explicat care a fost principalul impediment: „Mare păcat”
Superliga
12:58
De ce nu și-a atins Alibec potențialul Fostul său impresar a explicat care a fost principalul impediment: „Mare păcat”
Citește mai mult
De ce nu și-a atins Alibec potențialul  Fostul său impresar a explicat care a fost principalul impediment: „Mare păcat”
Operație cum nu s-a mai făcut Tenismenul care a suferit una dintre cele mai grave accidentări: „Am folosit tendonul lui Ahile al unei persoane decedate”
Tenis
11:48
Operație cum nu s-a mai făcut Tenismenul care a suferit una dintre cele mai grave accidentări: „Am folosit tendonul lui Ahile al unei persoane decedate”
Citește mai mult
Operație cum nu s-a mai făcut Tenismenul care a suferit una dintre cele mai grave accidentări: „Am folosit tendonul lui Ahile al unei persoane decedate”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
Gigi Netoiu bucuresti alegeri Primărie mircea dinescu
Știrile zilei din sport
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
Handbal
07.12
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
Citește mai mult
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
România pierde un mare talent  Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
Tenis
07.12
România pierde un mare talent Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
Citește mai mult
România pierde un mare talent  Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni”  Cosmin Olăroiu  a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
Stranieri
07.12
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni” Cosmin Olăroiu a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
Citește mai mult
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni”  Cosmin Olăroiu  a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Superliga
07.12
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Citește mai mult
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
00:19
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
23:32
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
22:47
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Europa League
07.12
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Citește mai mult
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Superliga
07.12
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Citește mai mult
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Formula 1
07.12
Lando Norris, campion în Formula 1 Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Citește mai mult
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Campionate
07.12
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Citește mai mult
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 37 rapid 10 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share