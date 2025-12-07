Alegeri București „Spionul” care cere votul

Unul dintre candidații care apare azi pe buletinul de vot „îl fila” pe Mircea Dinescu pe vremea comunismului, ca să vadă cu cine comunică poetul care îl înfuriase pe Ceaușescu.

Mircea Dinescu a fost, înainte de 1989, unul dintre disidenții autentici ai României. Cu cărțile de poezie interzise, el a continuat să se exprime incomod la adresa regimului Nicolae Ceaușescu.

În martie 1989, Dinescu a acordat un interviu ziarului francez Liberation. În dialog, Dinescu a spus că poliția și justiția din România sunt folosite pentru a intimida populația și nu e de mirare că românii sunt permanent terorizați de Securitate. Foamea, a adăugat Dinescu, a fost redenumită pompos „alimentație științifică și rațională.”

Dinescu despre Ceaușescu: „Ne rugăm ca el să moară”

Preluat de Radio Europa Liberă, care era ascultat clandestin de foarte mulți români, interviul a adus o undă de șoc la București. Mai ales că Mircea Dinescu nu s-a mărginit în a critica regimul.

Cu stilul său liber, el a spus că singura soluție pe care o vede este dispariția lui Ceaușescu. „E un singur răspuns pentru toate problemele. Ne rugăm ca el să moară, pentru ca starea de lucruri să se îmbunătățească”, a declarat Dinescu în Liberation.

Sfidarea a fost uluitoare. Regimul Ceaușescu a decis să-l rețină la domiciliu pe Dinescu, în casa acestuia din București.

Nețoiu l-a urmărit pe Dinescu

Arestul la domiciliu a fost asigurat de Securitate, care îl fila permanent pe Dinescu. Miza era, în primul rând, să nu mai intre în contact cu diplomații străini. Europa se temea pentru viața disidentului.

„Din 17 martie până pe 22 decembrie eu am trăit cu domnii la poartă, erau câte șase pe tură, cam 18 oameni s-au perindat așa”, a povestit Dinescu, ani mai târziu, într-un dialog cu Digi 24.

Unul dintre oamenii care l-au urmărit pe Mircea Dinescu a fost Gigi Nețoiu. Atunci era ofițer al Securității, astăzi este candidat independent la alegerile pentru primăria Capitalei.

L-a recunoscut după Revoluție pe cel ajuns acționar la Dinamo

Dinescu este cel care „l-a deconspirat” pe Nețoiu. După Revoluție, el a povestit că s-a întâlnit pe stradă cu Nețoiu și nu a stat să-i reproșeze nimic.

Mai apoi, l-a revăzut în calitate de acționar la Dinamo, când Nețoiu a fost unul dintre cei care s-a amestecat în conducerea clubului din Ștefan cel Mare.

Securistul căruia Mircea Dinescu i-a luat mere pe sub mână de la aprozar

Gigi Nețoiu era unul dintre șefii de dispozitiv. Dar oamenii lui au avut momente antologice cu Dinescu, povestite chiar de poet.

„M-am dus la un aprozar să iau nu știu ce, cartofi. Mă știau toți, îți dai seama, la Europa Liberă acolo, nu era un secret. Și unul îmi zice: domnule Dinescu, niște mere? Aoleu, zic, dă-mi 5 kg”.

„Am luat mere și când ies, cei doi securiști care erau acolo, mă întreabă unul mai tânăr: domnule Dinescu, ce aveți acolo? Zic: mere. Păi, de unde? Păi, zic, are ăla probabil pe dedesubt (n.r. - sub tarabă)”.

La care cel care îl păzea pe Dinescu i-a zis: „Nu-mi luați și mie 2 kile? Păi, zic, mă duc să-l întreb, dar voi n-aveți, măi, magazinele voastre? Noi suntem mici, n-avem domnule Dinescu, au numai ăia magazine speciale, șefii noștri”. Și așa, spune disidentul, a ajuns el să le dea mere celor care îl țineau în arest la domiciliu.

Gigi Nețoiu

Peste ani, au ajuns amândoi vecini

La Cetate, în județul Dolj, pe malul Dunării, Dinescu și-a cumpărat, după Revoluție, „o moșie”, așa cum îi place lui să spună.

Spre perplexitatea fostului disident, s-a trezit vecin chiar cu Gigi Nețoiu, care a devenit după căderea comunismului om de afaceri, înainte de a investi în fotbal, la Rocar, Craiova și Dinamo.

CNSAS a primit probe că actualul candidat a lucrat pentru Securitate

„Pentru domnul Nețoiu Gheorghe, n. 01.08.1959, candidat la funcția de primar general al Municipiului București, CNSAS a primit la data de 25.11.2025 informații noi și neprocesate, respectiv, o fișă de evidență cadre, din care rezultă faptul că a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989”, a confirmat Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) cu două zile înainte de alegeri.

Potrivit legii, Nețoiu ar fi trebuit să depună o declarație în care să declare că nu a făcut poliție politică înainte de 1989.

