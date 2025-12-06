Operație cum nu s-a mai făcut Tenismenul care a suferit una dintre cele mai grave accidentări: „Am folosit tendonul lui Ahile al unei persoane decedate”

Thanasi Kokkinakis (29 de ani, #450 ATP) își dorește să revină în tenis în 2026, după ce a suferit o ruptură a mușchiului pectoral.

Această accidentare este una dintre cele mai grave pe care le poate suferi un sportiv, fiind întâlnită foarte rar.

Problemele tenismenului australian au apărut în urmă cu patru sau cinci ani, însă situația s-a agravat după Australian Open 2025, atunci când a fost nevoit să încheie prematur sezonul și să se opereze.

Thanasi Kokkinakis, despre revenirea în tenis: „Sper că am luat decizia corectă”

Thanasi Kokkinakis a vorbit despre operația pe care a suferit-o la mușchiul pectoral, folosind tendonul lui Ahile al unei persoane decedate, intervenție care nu a mai fost făcută de niciun tenismen până acum.

În ciuda recuperării foarte dificile pe care o are de făcut, sportivul australian își dorește să revină în tenis în 2026.

„ Operația pe care am făcut-o este riscantă, niciun jucător de tenis nu a mai făcut-o până acum. Câțiva chirurgi nu au vrut să o facă, dar a trebuit să risc și să strâng din dinți dacă voiam să mai am o șansă în restul carierei mele.

Este cea mai gravă accidentare pe care am avut-o până acum și va fi cea mai dificilă recuperare. Sunt încă optimist, sper că am luat decizia corectă (n.r. - de a reveni) , dar da, nu a fost ușor și când vorbești cu chirurgi și jucători de tenis și nimeni nu a mai văzut această accidentare sau nu a mai făcut o operație ca aceasta în tenis.

Este destul de descurajant, dar știam că trebuie să încerc și da, de ce să nu fiu primul?”, a declarat Thanasi Kokkinakis pentru publicația australiană TODAY, citat de essentiallysports.com.

Am avut o intervenție la pectoral folosind tendonul lui Ahile al unei persoane decedate. Mușchiul meu era prea deteriorat pentru a fi reatașat de umăr. Au zis că pot folosi grefa. Mușchiul meu e acum conectat la acel tendon, apoi la umărul meu Thanasi Kokkinakis, în mai 2025

Cea mai bună clasare pentru Thanasi Kokkinakis în clasamentul ATP a fost locul 65, pe 6 noiembrie 2023.

1 titlu ATP a cucerit Thanasi Kokkinakis în cariera sa: turneul de la Adelaide în 2022

Kokkinakis: „Era o situație de viață și de moarte”

Tenismenul australian a mai adăugat că, fără operație, cariera lui ar fi putut să se încheie din cauza durerilor.

„Da, așa cred. Aș fi putut juca un meci pe săptămână pentru restul carierei mele, dar în tenis nu poți face asta. Trebuie să fii capabil să joci meciuri consecutive dacă vrei să avansezi în carieră sau în clasament.

Așa că, da, pentru mine era o situație de viață și de moarte, îmi spuneam că nu pot continua așa. Era o tortură mentală ”, a mai spus Thanasi Kokkinakis, conform sursei citate.

Ultima apariție a lui Thanasi Kokkinakis a fost la Australian Open 2025, atunci când l-a întâlnit pe Jack Draper în șaisprezecimile turneului.

Australianul a fost învins atunci de sportivul britanic cu scorul de 7-6, 3-6, 6-3, 5-7, 3-6.

„Cea mai complicată parte este serviciul, la asta lucrez cel mai mult”

Thanasi Kokkinakis vrea să revină în circuitul ATP în 2026, iar acum lucrează la îmbunătățirea serviciului.

„Cea mai complicată parte este serviciul, la asta lucrez cel mai mult pentru a-l recupera, vom vedea.

Obiectivul meu este să revin în circuit în 2026, mă bucur de acest moment, de reluarea de la zero, de faptul că pot juca fără durere, ceva ce aproape niciodată nu am putut face în cariera mea”, a mai spus Kokkinakis pentru Ubitennis, citat de essentiallysports.com.

Dacă la simplu nu a avut mari realizări, Thanasi Kokkinakis a strălucit la Australian Open 2022, la dublu.

Atunci, Kokkinakis a reușit să câștige turneul de Grand Slam alături de conaționalul său Nick Kyrgios.

Cei doi i-au învins cu scorul de 7-5, 6-4 pe Matthew Ebden și Max Purcell, într-o partidă ce a durat o oră și 36 de minute.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport