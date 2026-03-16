Rasism la derby-ul Clujului  Ce au strigat suporterii „șepcilor roșii” la adresa lui Daniel Pancu + Fanii oaspeților, probleme la accesul pe stadion

U CLUJ - CFR CLUJ. Suporterii „studenților” au avut scandări rasiste la adresa lui Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul „feroviarilor”.

U Cluj și CFR Cluj s-au întâlnit în epilogul primei etape din play-off-ul acestui sezon de Liga 1.

Scandări rasiste la derby-ul Clujului

În startul partidei de pe Cluj Arena, suporterii gazdelor au avut scandări rasiste repetate la adresa antrenorului Daniel Pancu.

„Pancule, țigane, să-ți dăm la m**e!”, s-a auzit din tribune.

Suporterii lui CFR-ului , blocați la intrarea pe Cluj Arena

Înaintea partidei, aproximativ 500 de suporteri ai grupării din Gruia nu au putut intra pe stadion, fiind blocați la porți, conform digisport.ro.

Suporterii CFR Cluj au primit 1433 de bilete la partida de pe Cluj Arena, stadion cu o capacitate de 30.201 locuri.

U Cluj - CFR Cluj, echipele de start:

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chinteș - Nistor, Bic, Drammeh - Macalou, Lukic, Mendy

Lefter, Coșa, Cisse, Capradossi, Silva, Stanojev, Pall, Murgia, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi Antrenor: Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc

Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, Keita, Perianu, Deac, Păun, Fică, Șfaiț, Zahovic, Slimani Antrenor: Daniel Pancu

Daniel Pancu Stadion : Cluj Arena (Cluj-Napoca)

: Cluj Arena (Cluj-Napoca) Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș) / Asistenți: Adrian Vornicu (Iași) și Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe) / Arbitru VAR: Florin Andrei (Târgu Mureș) / Asistent VAR: Valentin Porumbel (Oltenița)

