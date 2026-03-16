Rasism la derby-ul Clujului  Ce au strigat suporterii „șepcilor roșii” la adresa lui Daniel Pancu + Fanii oaspeților, probleme la accesul pe stadion
Daniel Pancu FOTO: Sport Pictures / Montaj GOLAZO.ro
Rasism la derby-ul Clujului Ce au strigat suporterii „șepcilor roșii” la adresa lui Daniel Pancu + Fanii oaspeților, probleme la accesul pe stadion

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 21:32
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 21:32
  • U CLUJ - CFR CLUJ. Suporterii „studenților” au avut scandări rasiste la adresa lui Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul „feroviarilor”.

U Cluj și CFR Cluj s-au întâlnit în epilogul primei etape din play-off-ul acestui sezon de Liga 1.

U Cluj - CFR Cluj 2-1 VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1
U Cluj - CFR Cluj 2-1  VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1

Scandări rasiste la derby-ul Clujului

În startul partidei de pe Cluj Arena, suporterii gazdelor au avut scandări rasiste repetate la adresa antrenorului Daniel Pancu.

„Pancule, țigane, să-ți dăm la m**e!”, s-a auzit din tribune.

Suporterii lui CFR-ului, blocați la intrarea pe Cluj Arena

Înaintea partidei, aproximativ 500 de suporteri ai grupării din Gruia nu au putut intra pe stadion, fiind blocați la porți, conform digisport.ro.

Suporterii CFR Cluj au primit 1433 de bilete la partida de pe Cluj Arena, stadion cu o capacitate de 30.201 locuri.

U Cluj - CFR Cluj, echipele de start:

  • U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chinteș - Nistor, Bic, Drammeh - Macalou, Lukic, Mendy
  • Rezerve: Lefter, Coșa, Cisse, Capradossi, Silva, Stanojev, Pall, Murgia, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc
  • Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, Keita, Perianu, Deac, Păun, Fică, Șfaiț, Zahovic, Slimani
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș) / Asistenți: Adrian Vornicu (Iași) și Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe) / Arbitru VAR: Florin Andrei (Târgu Mureș) / Asistent VAR: Valentin Porumbel (Oltenița)

„Ne-a amenințat” Secretarul general al FRF e acuzat că pune presiune pe cluburile care nu-l susțin pe Răzvan Burleanu la alegeri!
„Ne-a amenințat” Secretarul general al FRF e acuzat că pune presiune pe cluburile care nu-l susțin pe Răzvan Burleanu la alegeri!
Camora, de neînlocuit Veteranul de la CFR Cluj și-a prelungit contractul cu „feroviarii”
Camora, de neînlocuit Veteranul de la CFR Cluj și-a prelungit contractul cu „feroviarii” 

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
