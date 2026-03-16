„Ca după înmormântare” Portarul Unirii Slobozia, devastat după înfrângerea de la Botoșani » A părăsit interviul în lacrimi

FC BOTOȘANI - UNIREA SLOBOZIA 3-2. Denis Rusu (35 de ani), portarul oaspeților, a părăsit în lacrimi interviul de la final și și-a cerut scuze public față de colegii săi pentru gafa de la golul al doilea marcat de trupa botoșăneană.

Deși a condus până în minutul 89, Unirea Slobozia a pierdut primul meci din play-out după două goluri încasate în ultimele minute ale partidei.

FC BOTOȘANI - UNIREA SLOBOZIA. Denis Rusu a părăsit interviul în lacrimi: „Suntem ca după o înmormântare”

La golul al doilea marcat de Botoșani, Rusu a scăpat mingea din mâini, iar balonul a ricoșat la Dumiter, cel care nu l-a iertat pe portarul moldovean.

La final, acesta și-a cerut scuze față de coechipieri și a părăsit interviul în lacrimi, fiind foarte afectat de greșeala comisă la Botoșani.

„Se uită, toate se uită. Este doar greșeala mea. Îmi este greu să vorbesc. Îmi asum pierderea, dar această asumare a mea nu încălzește pe nimeni. Nimeni nu are dispoziție, suntem toți ca după o înmormântare.

Ei au șanse, dar mie îmi este greu să vorbesc. Vreau să-mi cer scuze față de băieți”, a declarat Denis Rusu, conform digisport.ro.

