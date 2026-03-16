Dinamo ia atitudine Clubul se dezice de mesajele rasiste ale suporterilor de la meciul cu Rapid: „Respingem astfel de comportamente”

Clubul Dinamo a venit cu un punct de vedere oficial în legătură cu bannerele rasiste, afișate de suporterii săi la derby-ul cu Rapid, scor 2-3.

După ce președintele Andrei Nicolescu a transmis, luni, că nu girează astfel de mesaje rasiste și că a cerut explicații în legătură cu cele întâmplate, clubul a venit acum cu o primă poziție oficială, prin care se delimitează de astfel de acțiuni ale peluzei.

Comunicat Dinamo: „Clubul se delimitează ferm de orice manifestare cu caracter rasist”

„Clubul Dinamo 1948 se delimitează ferm de orice manifestare cu caracter rasist, xenofob sau discriminatoriu, indiferent de forma în care aceasta se exprimă.

Dinamo 1948 respinge fără echivoc orice astfel de comportament și reafirmă că respectul față de demnitatea tuturor persoanelor este un principiu care nu poate face obiectul niciunei derogări.

În calitate de club organizator al meciurilor disputate pe teren propriu, Dinamo 1948 respectă și aplică întotdeauna regulile stabilite în cadrul ședinței de cooperare premergătoare jocului, astfel încât niciun banner și niciun mesaj să nu fie afișate în stadion fără acordul prealabil al părților implicate în procesul de organizare și securitate, respectiv organizatorul și Jandarmeria Română.

Clubul va continua să colaboreze cu toate instituțiile competente, în limitele regulamentelor în vigoare”, este comunicatul emis de clubul Dinamo.

Atmosfera de pe Giulești a fost aprinsă de ambele părți, suporterii ambelor echipe venind cu mai multe insulte la adresa celorlați, pe lângă acțiunil dinamoviștilor, care au dat tonul mesajelor rasiste încă de la metrou, înaintea meciului.

A doua zi după meci, sociologul Gelu Duminică a condamnat și el ferm acțiunilor fanilor „alb-roșii”, cerând ca LPF să depuncteze echipa.

Totodată, pe lângă discuțiile legate de actele rasiste, Nicolescu a mai transmis și că Ștefan Știucă, realizator al emisiunii „Zi de Dinamo”, va fi sancționat pentru reacția agresivă și limbajul vulgar de la finalul partidei cu Rapid.

