„Mulți nu înțeleg nimic din fotbal!” Vedeta Barcelonei și a naționalei Olandei s-a enervat: „Pur și simplu, nu sunt atenți la joc”

Frenkie de Jong (29 de ani) a avut un discurs acid, îndreptat către criticii săi și către modul în care sunt judecați fotbaliștii naționalei sale.

Declarațiile starului Barcelonei și al naționalei Olandei au venit după succesul din meciul cu Suedia, scor 5-1, în etapa a doua a Grupei F.

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Succesul cu Suedia a venit după remiza spectaculoasă, 2-2, din debutul turneului, împotriva Japoniei.

În celălalt meci al grupei, Suedia a învins Tunisia cu 5-1 în runda inaugurală, astfel că nordicii au rămas cu trei puncte după două jocuri.

Vedeta Barcelonei și a naționalei Olandei s-a enervat, după criticile primite: „Mulți nu înțeleg nimic din fotbal!”

La finalul partidei disputate la Houston, unul dintre liderii „Portocalei Mecanice”, Frenkie de Jong, a vorbit despre criticile pe care le primește constant din partea presei și a fanilor.

„Am senzația că mulți oameni nu înțeleg nimic din fotbal. Îl urmăresc, dar nu-l înțeleg cu adevărat, ca să zic așa. Nu e un lucru rău, pentru că le permite tuturor să vorbească despre el, dar este adevărul”, a declarat fotbalistul olandez pentru SBS6, citat de Marca.

Mijlocașul a respins și una dintre criticile pe care le aude frecvent, aceea că nu joacă suficient de mult „între linii” și că nu accelerează construcția echipei.

„Aud oameni spunând că nu dau pase în adâncime, dar asta nu e adevărat. Pur și simplu, oamenii nu sunt atenți la joc. Depinde de meci, dar și de moment.

Poți să trimiți mingea în adâncime, dar atunci ajunge întotdeauna la portar. Da, cred că unora le este greu să înțeleagă asta. Poate ar trebui să stau de vorbă cu ei cândva. Depinde și de momentul în sine. Dacă cineva aleargă sau nu, cum aleargă etc.

„Jucătorii sunt etichetați imediat ca fiind slabi”

De Jong consideră că în Olanda există tendința de a transforma rapid un meci slab într-o etichetă permanentă pentru un jucător.

„Cred că, în general, în Olanda am putea aprecia jucătorii puțin mai mult. Desigur, poți critica dacă ești de părere că cineva nu face un joc bun. Este în regulă și nu avem nicio problemă cu asta. Dar adesea se exagerează atât de mult încât sunt etichetați imediat drept jucători slabi”.

Fotbalistul Barcelonei și-a apărat colegii din noua generație a naționalei olandeze, despre care spune că este subapreciată în ciuda faptului că evoluează la cel mai înalt nivel:

„Avem atât de mulți jucători tineri care joacă la cel mai înalt nivel, care fac asta de ani de zile. Sau la un nivel foarte înalt. Toți sunt jucători buni.

Oricine poate avea un joc prost. Și e în regulă dacă sunt criticați pentru asta. Toată lumea vrea să spună ce crede și am senzația că, până la urmă, o fac ca să fie remarcați”, a încheiat De Jong.

Olanda, liderul Grupei F

După primele două meciuri de la Mondial, Olanda a acumulat patru puncte și a urcat pe primul loc în Grupa F, înaintea ultimei etape, în care va întâlni Tunisia.

Clasament Grupa F

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Țările de Jos 2 4 2. Japonia 2 4 3. Suedia 2 3 4. Tunisia 2 0

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