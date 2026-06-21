Imaginile zilei la Mondial  VIDEO. Regele și Regina  au sărbătorit în vestiar o remiză istorică: „Au luptat ca niște lei” +13 foto
Foto: captură X/@TheBlueWaveFFK
Campionatul Mondial

Imaginile zilei la Mondial VIDEO. Regele și Regina au sărbătorit în vestiar o remiză istorică: „Au luptat ca niște lei”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 11:25
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 11:31
  • Ecuador - Curacao 0-0. Membrii familiei regale din Țările de Jos au asistat la meciul istoric reușit de naționala lui Dick Advocaat (78 de ani).
  • La finalul partidei, Regele Willem-Alexander (59 de ani) și Regina Maxima (55 de ani) au petrecut în vestiar alături de jucătorii și staff-ul naționalei din Caraibe.
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După ce a pierdut categoric primul meci de la CM 2026, scor 1-7 împotriva Germaniei, Curacao a produs surpriza și a obținut primul punct din istorie la un turneu final.

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FOTO. Membrii familiei regale din Țările de Jos, prezenți la meciul celor din Curacao

Componentă a Regatului Țărilor de Jos, Curacao este cea mai mică țară, atât ca populație, cât și ca suprafață, care participă la Mondial.

Sâmbătă, Regele Willem-Alexander al Țărilor de Jos, dar și Regina Maxima, au fost prezenți la meciul câștigat de echipa lui Ronald Koeman împotriva Suediei, 5-1 în grupa F. Duelul a avut loc la Houston.

Pe urmă, cei doi monarhi au călătorit la Kansas City pentru a asista și la meciul celor din Curacao cu Ecuador, încheiat la egalitate, scor 0-0. Distanța dintre cele două orașe americane este de aproximativ 1.200 de kilometri.

La finalul partidei, Regele și Regina Țărilor de Jos au mers în vestiarul naționalei din Curacao pentru a sărbători alături de jucători și staff cu ocazia marii performanțe reușite la CM 2026.

Regele și Regina Țărilor de Jos au mers în vestiarul celor din Curacao. Foto: captură X/@TheBlueWaveFFK
Regele și Regina Țărilor de Jos au mers în vestiarul celor din Curacao. Foto: captură X/@TheBlueWaveFFK

Galerie foto (13 imagini)

Regele și Regina Țărilor de Jos au mers în vestiarul celor din Curacao. Foto: captură X/@TheBlueWaveFFK Regele și Regina Țărilor de Jos au mers în vestiarul celor din Curacao. Foto: captură X/@TheBlueWaveFFK Regele și Regina Țărilor de Jos au mers în vestiarul celor din Curacao. Foto: captură X/@TheBlueWaveFFK Regele și Regina Țărilor de Jos au mers în vestiarul celor din Curacao. Foto: captură X/@TheBlueWaveFFK Regele și Regina Țărilor de Jos au mers în vestiarul celor din Curacao. Foto: captură X/@TheBlueWaveFFK
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Regele Willem-Alexander a declarat ulterior:

„Este o Cupă Mondială cu totul specială pentru noi, deoarece avem atât Țările de Jos, cât și Curacao. Avem de două ori mai multe echipe pentru care să ținem pumnii.

Este o oportunitate extraordinară să susținem atât «Albaștrii», cât și «Portocaliii». În ansamblu, va fi o Cupă Mondială deosebită pentru mine, având două echipe în competiție, și sper, desigur, să ajungă cât mai departe”, a spus acesta pentru RTL-TV, citat de espn.com.

Să vezi cum regele, soția și fiica sa se integrează în grupul nostru este ceva care inspiră mult respect. Zâmbesc, dansează, nimic nu pare prea greu pentru ei și îi vezi fiind foarte bucuroși. A fost minunat să vedem familia regală într-o astfel de ipostază. Dick Advocaat, selecționerul naționalei din Curacao

Dick Advocaat: „Au luptat ca niște lei”

Selecționerul Dick Advocaat a vorbit la finalul meciului despre marea performanță reușită de elevii săi.

„A fost o nebunie în această seară (n.r sâmbătă noapte). Și cred că pentru oameni a căror viață nu este întotdeauna ușoară, îmi doresc cu adevărat să se poată bucura de acest succes.

Astăzi nu am fost atât de emoționat, nu ca la primul meci (n.r. cu Germania, când a plâns), deloc. Pentru că am simțit că jucăm meciul așa cum trebuie, iar atunci nu mai este nevoie să fii copleșit de emoții.

Ceea ce m-a emoționat la primul meci a fost faptul că am pierdut 1-7 și totuși publicul i-a întâmpinat pe jucători cu entuziasm. De obicei, într-o astfel de situație ești criticat, dar aici s-a întâmplat exact opusul.

Echipa a oferit ceva înapoi publicului astăzi. A fost un moment minunat de trăit”, a declarat Dick Advocaat, conform flashscore.com.

Poate că Germania a venit prea devreme pentru noi. În acea zi pur și simplu au fost peste nivelul nostru, dar astăzi echipa a fost exact acolo unde trebuie să fie. Au luptat ca niște lei, iar atunci vezi ce poți obține împotriva unei echipe de nivel foarte înalt, cu jucători individuali de top. Dick Advocaat, selecționerul naționalei din Curacao

Advocaat a continuat: „Ce le-aș spune oamenilor? Să continue să ne susțină, să ne ajute. Ne dă aripi. Noi luptăm pentru țară”.

În ultimul meci din grupa E, Curacao va da peste Coasta de Fildeș, pe 25 iunie, de la ora 23:00. Dacă va produce marea surpriză și va învinge naționala africană, atunci echipa lui Dick Advocaat se va califica în șaisprezecimi.

Clasament Grupa E

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Germania26
2. Coasta de Fildeș23
3. Ecuador21
4. Curacao21

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