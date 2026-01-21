„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”

Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, #14 ATP) a intrat în conflict cu fanii lui Reilly Opelka (28 de ani, #63 ATP), în timpul partidei din turul al doilea de la Australian Open.

(28 de ani, #63 ATP), în timpul partidei din turul al doilea de la Australian Open. Ibericul a reușit să se impună, scor 6-3, 7-6 (3), 5-7, 3-6, 6-4, iar la finalul duelului a explicat motivul din spatele ieșirilor sale.

Primul moment tensionat a apărut în tiebreak-ul celui de-al doilea set, la scorul de 4-1 pentru Fokina.

Davidovich Fokina, conflict cu fanii la Australian Open

Ibericul a servit pentru 5-1, dar în timpul punctului a alunecat și s-a prăbușit pe teren, ceea ce l-a făcut pe Opelka să profite.

Imediat, un grup de suporteri ai americanului au început să scandeze „SUA, SUA”, iar Fokina a luat foc: „Ce spui despre SUA, idiotule?” , notează eurosport.ro.

Chinada histórica de Davidovich Fokina.



“Que dices de USA GILIPOLLAS”



Este tío es mi padre pic.twitter.com/fGD6msy131 — EL MANICOMIO DE FOKINA 🤪🎾 (@Miguelcmm1) January 21, 2026

Un alt incident s-a petrecut în sfertul cu numărul 4. Davidovich Fokina a fost implicat într-un schimb de replici aprins cu un fan, care i-ar fi arătat semne obscene.

Spaniolul s-a apropiat periculos, moment în care arbitru de scaun a fost nevoit să intervină pentru al calma pe tenismen.

The umpire had Davidovich Fokina’s back after this angry interaction with a spectator 😠#AusOpen pic.twitter.com/elKOjITFwH — TNT Sports (@tntsports) January 21, 2026

În cele din urmă, spaniolul a trecut peste atmosfera ostilă de care a avut parte și a reușit să închidă meciul după 3 ore și 50 de minute.

Davidovich Fokina: „Patru bețivi ignoranți ”

La conferința de presă de la finalul partidei, Fokina a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu fanii și i-a acuzat pe aceștia că erau în stare de ebrietate.

„Erau patru bețivi ignoranți care, până la urmă, nu știm dacă pariau sau ceva de genul ăsta, dar până la urmă au fost o adevărată pacoste.

Există oameni respectuoși care pot aclama, dar întotdeauna există câțiva idioți care nu respectă pe nimeni și sunt acolo să facă probleme", a spus Davidovich Fokina, citat de as.com.

Pentru un loc în optimile de finală, Davidovich Fokina se va duela cu alt american, Tommy Paul (28 de ani, #20 ATP).

