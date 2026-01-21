„Vă spun sincer” Charalambous despre duelul cu  Dinamo Zagreb și detaliile lui Kopic pentru croați: „Eu nu iau informații de la alți antrenori” » Ce spune Graovac +74 foto
Foto: IMAGO
Europa League

„Vă spun sincer” Charalambous despre duelul cu Dinamo Zagreb și detaliile lui Kopic pentru croați: „Eu nu iau informații de la alți antrenori” » Ce spune Graovac

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 20:52
alt-text Actualizat: 21.01.2026, ora 20:54
  • Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și Daniel Graovac (32 de ani), fundașul echipei, au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din Europa League.
  • Dinamo Zagreb - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.

Înaintea duelului direct din Europa League, FCSB ocupă locul 27 în grupa principală, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Dinamo Zagreb se află pe poziția 25, cu 7 puncte.

Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește și
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește mai mult
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”

Dinamo Zagreb - FCSB. Elias Charalambous: „Va fi un derby”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din etapa 7 din Europa League.

„Fotbalul este un joc colectiv, ne concentrăm mai ales pe echipă. I-am analizat. Au o echipă bună.

Avem obiective similare. Ei au șapte puncte, noi avem șase. Așadar, mâine va fi un derby, să zicem, pentru ambele echipe. Avem nevoie de puncte. Suntem pregătiți.

Și cred că suntem o echipă care, în general, anul acesta nu a dat dovadă de consistență în joc, dar am arătat că putem învinge orice adversar, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare”, a declarat Elias Charalambous la conferința premergătoare meciului.

Întrebat dacă duelul cu Dinamo Zagreb este unul crucial pentru FCSB, antrenorul cipriot a răspuns:

„Desigur că este un meci crucial. Știți foarte bine că, dacă am câștiga mâine, avem șanse mari să ne calificăm, așa că este un meci foarte important pentru noi.

Mâine mă aștept, din nou, la un meci de foarte bună calitate, cu un ritm foarte ridicat. Așadar, este foarte normal.

De la început, în ultimii doi, trei ani în care am jucat în Europa, ne-am confruntat mereu cu astfel de meciuri și știm foarte bine cu ce ne vom confrunta și mâine.

Știm foarte bine și ce trebuie să facem. Așadar, sper să facem lucrurile cum trebuie pentru a câștiga cele trei puncte”.

Elias Charalambous: „Așa că prefer să analizez echipele singur”

După ce i s-a spus că Mario Kovacevic, antrenorul celor de la Dinamo Zagreb, a vorbit cu Zeljko Kopic pentru a afla mai multe informații despre FCSB, Elias Charalambous a replicat:

„Să fiu sincer, chiar și când jucăm împotriva adversarilor din Europa sau din locuri în care am prieteni, nu îi întreb niciodată, pentru că acum, cu toate instrumentele pe care le avem ca antrenori, putem analiza alte echipe, putem găsi toate informațiile. Și poate că un antrenor este diferit, după cum văd eu lucrurile.

Așa că prefer să analizez echipele singur, să văd și să analizez fiecare jucător în parte. Fiecare antrenor este diferit.

Dacă antrenorul lui Dinamo simte că ar putea obține informații, îl respect și este modul lui de a proceda, dar eu, în general, nu iau informații de la alți antrenori. Sincer să fiu, nu este stilul meu”, a adăugat tehnicianul.

Charalambous a vorbit și despre situația lui Vlad Chiricheș, cel care nu a putut face deplasarea la Zagreb din cauza unei accidentări, așa cum a anunțat GOLAZO.ro:

„Chiricheș nu este cu noi. A avut o problemă la spate și nu a putut călători cu noi. Și asta este tot ce vă pot spune în acest moment”.

Sper că stadionul va fi plin. Jucătorii adoră să joace pe stadioane pline, într-o astfel de atmosferă. Sper să vină cât mai mulți oameni pentru a face meciul frumos. Să joci într-un stadion plin este ceva minunat! Elias Charalambous, antrenor FCSB

Daniel Graovac: „Avem o finală de jucat”

Daniel Graovac, fundașul de la FCSB, a evoluat în primii ani de carieră la echipele de juniori ale celor de la Dinamo Zagreb. Bosniacul a vorbit despre acea perioadă:

„Am venit pe «Maksimir» pentru prima dată când aveam 15-16 ani. Am fost un jucător tânăr, în echipa de juniori, timp de 3-4 ani.

Apoi am părăsit Dinamo (n.r. - Zagreb) și m-am dus în Bosnia (n.r. - la Zrinjski). Ce îmi amintesc? Îmi amintesc o echipă de juniori foarte organizată și bine educată. Am studiat aici și mi-am continuat cariera. Aștept cu nerăbdare meciul de mâine.

E o finală de jucat, și pentru noi, și pentru Dinamo. Avem nevoie de trei puncte. Vom decide meciul de mâine. Sper să facem mai puține greșeli și să ieșim învingători”.

Este o finală pentru noi și pentru Dinamo (n.r. - Zagreb). Dacă jucăm așa cum am jucat în ultimul meci împotriva lui Feyenoord (n.r. - scor 4-3), trebuie să luptăm pentru fiecare minge, pentru fiecare duel. Dacă credem până la final, sper că avem șansa să obținem cele trei puncte Daniel Graovac, fundaș FCSB

Întrebat dacă victoria împotriva celor de la Feyenoord, scor 4-3, le-a dat încredere jucătorilor de la FCSB, Graovac a spus:

„Da, pentru fiecare jucător înseamnă mai multă încredere. Mâine avem încă o finală și mai avem un meci împotriva lui Fenerbahce acasă (n.r. - pe 29 ianuarie).

Trebuie să luptăm. Avem nevoie de un spirit bun. Trebuie să credem. Trebuie să luptăm pentru fiecare minge și sper că va fi suficient pentru a obține trei puncte”.

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
labels.photo-gallery

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

„Sunt surprins când văd asta”   Jose Mourinho , atac la adresa tinerilor antrenori + Spune că ar prelua Juventus
Liga Campionilor
20:26
„Sunt surprins când văd asta” Jose Mourinho, atac la adresa tinerilor antrenori + Spune că ar prelua Juventus
Citește mai mult
„Sunt surprins când văd asta”   Jose Mourinho , atac la adresa tinerilor antrenori + Spune că ar prelua Juventus
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Campionate
19:30
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește mai mult
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
Dinamo Zagreb europa league fcsb elias charalambous daniel graovac
Știrile zilei din sport
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Superliga
21.01
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Citește mai mult
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Campionate
21.01
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Citește mai mult
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Campionate
21.01
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește mai mult
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Stranieri
21.01
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Citește mai mult
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:18
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
22:26
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
22:48
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Tenis
21.01
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Citește mai mult
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Citește mai mult
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Diverse
21.01
Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Citește mai mult
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Liga 2
21.01
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă fiori fanilor echipei de tradiție: „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Citește mai mult
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 27 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share