Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și Daniel Graovac (32 de ani), fundașul echipei, au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din Europa League.

Dinamo Zagreb - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.

Înaintea duelului direct din Europa League, FCSB ocupă locul 27 în grupa principală, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Dinamo Zagreb se află pe poziția 25, cu 7 puncte.

Dinamo Zagreb - FCSB. Elias Charalambous: „Va fi un derby”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din etapa 7 din Europa League.

„Fotbalul este un joc colectiv, ne concentrăm mai ales pe echipă. I-am analizat. Au o echipă bună.

Avem obiective similare. Ei au șapte puncte, noi avem șase. Așadar, mâine va fi un derby, să zicem, pentru ambele echipe. Avem nevoie de puncte. Suntem pregătiți.

Și cred că suntem o echipă care, în general, anul acesta nu a dat dovadă de consistență în joc, dar am arătat că putem învinge orice adversar, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare”, a declarat Elias Charalambous la conferința premergătoare meciului.

Întrebat dacă duelul cu Dinamo Zagreb este unul crucial pentru FCSB, antrenorul cipriot a răspuns:

„Desigur că este un meci crucial. Știți foarte bine că, dacă am câștiga mâine, avem șanse mari să ne calificăm, așa că este un meci foarte important pentru noi.

Mâine mă aștept, din nou, la un meci de foarte bună calitate, cu un ritm foarte ridicat. Așadar, este foarte normal.

De la început, în ultimii doi, trei ani în care am jucat în Europa, ne-am confruntat mereu cu astfel de meciuri și știm foarte bine cu ce ne vom confrunta și mâine.

Știm foarte bine și ce trebuie să facem. Așadar, sper să facem lucrurile cum trebuie pentru a câștiga cele trei puncte”.

Elias Charalambous: „Așa că prefer să analizez echipele singur”

După ce i s-a spus că Mario Kovacevic, antrenorul celor de la Dinamo Zagreb, a vorbit cu Zeljko Kopic pentru a afla mai multe informații despre FCSB, Elias Charalambous a replicat:

„Să fiu sincer, chiar și când jucăm împotriva adversarilor din Europa sau din locuri în care am prieteni, nu îi întreb niciodată, pentru că acum, cu toate instrumentele pe care le avem ca antrenori, putem analiza alte echipe, putem găsi toate informațiile. Și poate că un antrenor este diferit, după cum văd eu lucrurile.

Așa că prefer să analizez echipele singur, să văd și să analizez fiecare jucător în parte. Fiecare antrenor este diferit.

Dacă antrenorul lui Dinamo simte că ar putea obține informații, îl respect și este modul lui de a proceda, dar eu, în general, nu iau informații de la alți antrenori. Sincer să fiu, nu este stilul meu”, a adăugat tehnicianul.

Charalambous a vorbit și despre situația lui Vlad Chiricheș, cel care nu a putut face deplasarea la Zagreb din cauza unei accidentări, așa cum a anunțat GOLAZO.ro:

„Chiricheș nu este cu noi. A avut o problemă la spate și nu a putut călători cu noi. Și asta este tot ce vă pot spune în acest moment”.

Sper că stadionul va fi plin. Jucătorii adoră să joace pe stadioane pline, într-o astfel de atmosferă. Sper să vină cât mai mulți oameni pentru a face meciul frumos. Să joci într-un stadion plin este ceva minunat! Elias Charalambous, antrenor FCSB

Daniel Graovac: „Avem o finală de jucat”

Daniel Graovac, fundașul de la FCSB, a evoluat în primii ani de carieră la echipele de juniori ale celor de la Dinamo Zagreb. Bosniacul a vorbit despre acea perioadă:

„Am venit pe «Maksimir» pentru prima dată când aveam 15-16 ani. Am fost un jucător tânăr, în echipa de juniori, timp de 3-4 ani.

Apoi am părăsit Dinamo (n.r. - Zagreb) și m-am dus în Bosnia (n.r. - la Zrinjski). Ce îmi amintesc? Îmi amintesc o echipă de juniori foarte organizată și bine educată. Am studiat aici și mi-am continuat cariera. Aștept cu nerăbdare meciul de mâine.

E o finală de jucat, și pentru noi, și pentru Dinamo. Avem nevoie de trei puncte. Vom decide meciul de mâine. Sper să facem mai puține greșeli și să ieșim învingători”.

Este o finală pentru noi și pentru Dinamo (n.r. - Zagreb). Dacă jucăm așa cum am jucat în ultimul meci împotriva lui Feyenoord (n.r. - scor 4-3), trebuie să luptăm pentru fiecare minge, pentru fiecare duel. Dacă credem până la final, sper că avem șansa să obținem cele trei puncte Daniel Graovac, fundaș FCSB

Întrebat dacă victoria împotriva celor de la Feyenoord, scor 4-3, le-a dat încredere jucătorilor de la FCSB, Graovac a spus:

„Da, pentru fiecare jucător înseamnă mai multă încredere. Mâine avem încă o finală și mai avem un meci împotriva lui Fenerbahce acasă (n.r. - pe 29 ianuarie).

Trebuie să luptăm. Avem nevoie de un spirit bun. Trebuie să credem. Trebuie să luptăm pentru fiecare minge și sper că va fi suficient pentru a obține trei puncte”.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport