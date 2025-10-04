„Lașilor!” Rasism în fotbalul european. Cuvântul care l-a înfuriat: „Să aibă curajul să-mi zică asta în față”
Lamine Ba (în albastru), surprins în timpul meciului de vineri, din prima ligă croată Foto: Imago
„Lașilor!” Rasism în fotbalul european. Cuvântul care l-a înfuriat: „Să aibă curajul să-mi zică asta în față”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 22:11
  • Lamine Ba, fundașul lui Varazdin, furios după discriminarea suferită la 0-1 cu Istra, în prima ligă croată.
  • Ce i s-a strigat din tribună spre sfârșitul meciului. A vrut să-și facă dreptate singur, pe teren. Ce a spus la final.

Rasismul nu dispare din fotbal european, oricâte măsuri-pedepse s-ar lua împotriva fanilor sau jucătorilor.

Rasism în Croația: ținta Lamine Ba

Ultimul caz de discriminare, vineri, în prima ligă a Croației, în timpul meciului Istra - Varazdin.

Gazdele au învins la limită, 1-0, dar unul dintre apărătorii lui Varazdin a fost victima rasismului pe stadion.

Lamine Ba, stoperul în vârstă de 28 de ani, născut în Franța, dar internațional al Mauritaniei, a fost ținta unui suporter al Istrei.

Spre finalul unei partide în care fundașul central s-a remarcat la Varazdin, potrivit cotidianului local Sportske Novosti.

23 de selecții
are Lamine Ba pentru naționala Mauritaniei. A înscris un singur gol

Lamine Ba: „Cineva din tribune mi-a strigat «banană»”

Pe teren, jucătorul a vrut să-și facă singur dreptate în conflictul cu cel care-l insultase, dar colegii au reușit să-l oprească.

După meci, Lamine a protestat pe rețelele de socializare. Dezvăluind cuvântul care l-a înfuriat și încheind dur mesajul postat pe InstaStory: „Lașilor!”.

Mesajul lui Lamine Ba Foto: Instagram Mesajul lui Lamine Ba Foto: Instagram
Mesajul lui Lamine Ba Foto: Instagram

„În minutul 88 al partidei cu NK Istra, cineva din tribune mi-a strigat «banană». În 2025, așa ceva nu ar trebui să se mai întâmple deloc”, a scris Ba pe social media.

„Rasismul nu are ce căuta în lumea asta, cu atât mai puțin pe un stadion unde sunt și copii”.

Sincer, nici nu mi-ar păsa de cuvântul ăsta. Nimeni nu este mai mândru decât mine că sunt negru. Dar data viitoare, dacă vrea cineva să-l spună, măcar să aibă curajul să vină și să mi-l zică în față după joc. Lașilor! Lamine Ba, apărător Varazdin

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
croatia rasism Lamine Ba Varazdin Istra
