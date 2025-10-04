„Lașilor!” Rasism în fotbalul european. Cuvântul care l-a înfuriat: „Să aibă curajul să-mi zică asta în față”

Lamine Ba, fundașul lui Varazdin, furios după discriminarea suferită la 0-1 cu Istra, în prima ligă croată.

Ce i s-a strigat din tribună spre sfârșitul meciului. A vrut să-și facă dreptate singur, pe teren. Ce a spus la final.

Rasismul nu dispare din fotbal european, oricâte măsuri-pedepse s-ar lua împotriva fanilor sau jucătorilor.

Rasism în Croația: ținta Lamine Ba

Ultimul caz de discriminare, vineri, în prima ligă a Croației, în timpul meciului Istra - Varazdin.

Gazdele au învins la limită, 1-0, dar unul dintre apărătorii lui Varazdin a fost victima rasismului pe stadion.

Lamine Ba, stoperul în vârstă de 28 de ani, născut în Franța, dar internațional al Mauritaniei, a fost ținta unui suporter al Istrei.

Spre finalul unei partide în care fundașul central s-a remarcat la Varazdin, potrivit cotidianului local Sportske Novosti.

23 de selecții are Lamine Ba pentru naționala Mauritaniei. A înscris un singur gol

Lamine Ba: „Cineva din tribune mi-a strigat «banană»”

Pe teren, jucătorul a vrut să-și facă singur dreptate în conflictul cu cel care-l insultase, dar colegii au reușit să-l oprească.

După meci, Lamine a protestat pe rețelele de socializare. Dezvăluind cuvântul care l-a înfuriat și încheind dur mesajul postat pe InstaStory: „Lașilor!”.

Mesajul lui Lamine Ba Foto: Instagram

„În minutul 88 al partidei cu NK Istra, cineva din tribune mi-a strigat «banană». În 2025, așa ceva nu ar trebui să se mai întâmple deloc”, a scris Ba pe social media.

„Rasismul nu are ce căuta în lumea asta, cu atât mai puțin pe un stadion unde sunt și copii”.

Sincer, nici nu mi-ar păsa de cuvântul ăsta. Nimeni nu este mai mândru decât mine că sunt negru. Dar data viitoare, dacă vrea cineva să-l spună, măcar să aibă curajul să vină și să mi-l zică în față după joc. Lașilor! Lamine Ba, apărător Varazdin

