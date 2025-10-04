Rapid a învins Farul în Giulești cu 3-1, goluri marcate de Dobre (2), Koljic, respectiv Vînă

Iată câteva momente remarcate de reporterii GOLAZO.ro prezenți la meci:

Zicu nu a fost uitat!

Înaintea fluierului de start, Ianis Zicu a avut parte de un moment de apreciere pe “Giulești”.

Deși faptul că a schimbat taberele și trecutul său controversat au fost adesea subiect de discuție între suporteri, fostul fotbalist, acum antrenor la Farul, nu a fost uitat pentru perioada petrecută în tricoul vișiniu.

Crainicul stadionului l-a anunțat în mod special, amintind performanțele sale din lunile petrecute la Rapid, iar o parte dintre fanii din tribune s-au ridicat și l-au aplaudat.

Momentul a fost unul cu totul special pentru Ianis Zicu, care a evoluat în 42 de meciuri la Rapid, a marcat 15 goluri și a câștigat o Cupă a României.

Fair play ca “afară”

Un alt episod care a scăpat camerelor de televiziune s-a petrecut înainte de startul partidei. Dan Șucu și Victor Angelescu, acționarii Rapidului, au mers în loja Farului, acolo unde se aflau Gică Hagi, Gică Popescu și alți reprezentanți ai clubului constănțean.

Întâlnirea a fost una caldă și prietenoasă, departe de tensiunile obișnuite ale unui meci de Liga 1. Toți au fost surprinși zâmbind, discutând relaxat și schimbând câteva cuvinte de curtoazie.

Un gest elegant care a arătat că fotbalul românesc poate oferi și momente de respect reciproc.

Pace definitivă Dobre - galerie

Un alt detaliu care nu s-a văzut pe camerele TV, dar care a fost limpede pentru toți cei prezenți pe stadion, a fost relația dintre Alexandru Dobre și suporterii Rapidului.

După câteva zile în care au existat tensiuni și reproșuri din tribune, ”dubla” cu Farul a schimbat complet atmosfera.

După primul gol, Dobre a sărbătorit cu brațele ridicate spre tribuna 2, iar la al doilea s-a dus direct în fața peluzei, unde a fost întâmpinat cu scandări și aplauze.

Fanii i-au strigat numele, ba chiar l-au chemat să cânte alături de ei împotriva rivalelor tradiționale. A fost un moment care a arătat că orice animozitate a fost îngropată.

VIDEO Golul de 3-1 marcat de Alex Dobre în Rapid - Farul

