Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1 +49 foto
Rapid - Farul FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Ștefan Neda , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 22:45
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 22:47
  • Rapid a câștigat duelul cu Farul Constanța, scor 3-1, în etapa #12 a Ligii 1 și e lider cel puțin până la derby-ul FCSB - U Craiova, de mâine seară

Rapid a început în forță partida din Giulești, reușind să deschidă scorul în minutul 9, grație unei reușite semnate de Alex Dobre.

Peste 11 minute, rapidiștii au majorat scorul după ce Koljic a fost găsit în careu și a trimis mingea în poartă fără probleme.

În repriza secundă, Farul a ieșit mai montată de la cabine. Trupa lui Zicu a reușit să reducă din diferență în minutul 56, atunci când Vînă a marcat un gol superb, după un șut de la marginea careului.

VIDEO Golul de 3-1 al lui Alex Dobre, în Rapid - Farul

La 11 minute distanță, Alex Dobre a reușit „dubla” și a restabilit diferența de două goluri. El a marcat un gol superb, cu capul, după o centrare deviată.

Ulterior, Farul a mai avut ocazii de gol, însă nu a reușit să fructifice șansele.

Rapid - Farul FOTO Iosif Popescu GOLAZO (10).jpg
Rapid - Farul FOTO Iosif Popescu GOLAZO (10).jpg

Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI
Rapid - Farul 3-1

  • Au marcat: Dobre (min. 10, 67), Koljic (min. 21) / Vînă (min. 57)

Final de meci!

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

Min. 90 - Cojocaru ratează o ocazie mare pentru Farul Constanța.

Min. 88 - Farul Constanța obține o lovitură liberă din apropierea careului.

Min. 84 - Rapid are posesia balonului. Echipa lui Gâlcă pasează la mijlocul terenului.

Min. 73 - Înlocuire la Rapid. A ieșit Victor Dican și a intrat Jovan Markovic.

Min. 72 - Baroan este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 67 - Grigoryan este înlocuit cu Jakub Vojtus.

Min. 67 - GOL! (3-1) - La fix 10 minute de la momentul în care Farul a redus din diferență, Alex Dobre reușește dubla și restabilește avantajul de două goluri în favoarea giuleștenilor.

Min. 63 - Triplă schimbare la Rapid. Au ieșit Koljic, Gojkovic și Bădescu și au intrat Baroan, Braun și Vulturar.

Min. 62 - Farul trece printr-o perioadă bună de joc. Constănțenii au avut o suită de ocazii importante la poarta Rapidului.

Min. 59 - Farul ratează încă o ocazie mare de gol.

Min. 57 - GOL (2-1) - Ionuț Vînă reduce din diferență după un șut superb de la marginea careului.

  • 9.092 de spectatori asistă la meciul din Giulești.

Min. 51 - Farul ratează o ocazie mare de gol.

Min. 46 - A început repriza secundă. Farul a efectuat două modificări. Au ieșit Sîrbu și Radaslavescu și au intrat Furtado și Banu.

Min. 45 + 2 - Pauză în Giulești!

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim două minute.

Min. 40 - Lovitură liberă de la mare distanță pentru Farul. Radaslavescu a trimis mingea în careu, însă defensiva rapidistă a respins fără probleme.

Min. 39 - Kramer este sancționat cu cartonaș galben.

Rapid - Farul - MECI
Rapid - Farul - MECI

Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI
Min. 37 - Rapid are șansa de a duce scorul la 3-0, însă Gojkovic lovește rău balonul și trimite pe lângă poarta lui Buzbuchi.

Min. 34 - Rapidiștii pasează la mijlocul terenului, în timp ce Farul încearcă să reintre în posesie, fără succes însă.

Min. 25 - Farul înscrie, însă tușierul semnalizează un ofsaid la Victor Dican.

Min. 20 - GOL! (2-0) - Rapid majorează scorul! Elvir Koljic este găsit în careu și trimite fără probleme în poarta lui Buzbuchi.

Gică Popescu și Gică Hagi după golul de 2-0 al Rapidului FOTO: Captură Digi Sport Gică Popescu și Gică Hagi după golul de 2-0 al Rapidului FOTO: Captură Digi Sport
Gică Popescu și Gică Hagi după golul de 2-0 al Rapidului FOTO: Captură Digi Sport

Min. 15 - Rapid încearcă să își creeze atacuri poziționale, însă Farul interceptează cu succes.

Min. 9 - GOL! (1-0) - Rapid deschide scorul după ce Alex Dobre trimite mingea spre poartă, iar Ionuț Larie atinge balonul.

Min. 9 - Lovitură de colț pentru trupa lui Constantin Gâlcă.

Min. 3 - Sîrbu este sancționat cu cartonaș galben, iar Rapid obține o lovitură din zona cornerului. A executat Petrila, dar Buzbuchi a respins balonul fără probleme.

Min. 1 - A început partida!

Rapid - Farul, echipele de start

  • Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - Keita, Gojkovic, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila
  • Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Farul: Buzbuchi - Sîrbu, Larie, Țîru, Ganea - Vînă, Dican, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă
  • Rezerve: Munteanu, Pereira, Duțu, Pellegrini, Andre Oliveira, Nikolov, Banu, Iancu, Cojocaru, Markovic, Vojtus
  • Antrenor: Cristian Sava
  • Stadion: Giulești (București)
  • Arbitru: Szabolcs Kovacs, A1: Adrian Vornicu, A2: Ioan Alexandru Corb, VAR: Sebastian Colțesc, AVAR: Stelian Slabu

Dan Șucu este prezent la partida din Giulești.

Rapid - Farul încălzire
Rapid - Farul încălzire

Rapid - Farul încălzire Rapid - Farul încălzire Rapid - Farul încălzire Rapid - Farul încălzire Rapid - Farul încălzire
19:30 Atmosfera din jurul stadionului, înainte de Rapid - Farul Constanța

19:10 Șoferul autocarului Farului a lovit oglinda atunci când a parcat la stadion.

Costel Gâlcă: „Ar trebui să înscriem mai mult”

Antrenorul Rapidului a venit cu laude la adresa Farului, echipă despre care a afirmat că are un joc agresiv.

„Din punctul meu de vedere trebuie să facem un meci perfect, atât ofensiv, cât și defensiv pentru că Farul este o echipă agresivă care caută profunzimea de fiecare dată când are mingea. Trebuie să fim inspirați în fața porții.

E important pentru echipă să se apere bine, să nu primească goluri, dar e important să și marchezi foarte mult ca să te menții în prima parte a clasamentului.

Ar trebui să fim mult mai agresivi și să înscriem mult mai mult pentru că Farul face presing și e o echipă mai verticală.

O să vină o perioadă mai grea pentru noi pentru că nu avem toți jucătorii la dispoziție. După aceea vine și Cupa României, care e o competiție importantă pentru noi și ne dorim să o câștigăm.

Să vedem cum putem ieși din aceste meciuri. Dar nu o să fie ușor”, a declarat Costel Gâlcă în cadrul conferinței premergătoare meciului.

Cristian Sava: „Ne batem pentru cele trei puncte”

Antrenorul principal în acte al Farului a transmis clar că obiectivul echipei este calificarea în play-off. Acesta a vorbit în locul lui Ianis Zicu, despre care echipa a anunțat că acesta ocupă, de fapt, funcția de antrenor secund.

„Avem ca obiectiv calificarea în primele șase echipe, astfel că și la meciul cu Rapidul ne batem pentru cele trei puncte. Luăm fiecare meci în parte și sperăm să facem o partidă bună, să reușim să avem un spirit de luptă extraordinar, ca și la meciul trecut, iar la final să fim bucuroși.

Cele două echipe au un suflet, un spirit extraordinar, fiind construite de așa natură. De aceea mă aștept să fie un joc cu un spirit extraordinar, iar jucătorii noștri să pună acest spirit în teren, iar la sfârșit să câștige cel mai bun.

Sunt de 11-12 ani la acest club, Viitorul, Farul, iar victoriile în duelurile cu Rapid au fost împărțite. Acum e un alt joc, vom vedea unde ne aflăm, e un meci important, cu echipa de pe locul trei, a declarat antrenorul principal al Farului, Cristina Sava, potrivit ziuaconstanta.ro.

