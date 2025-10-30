Dublă în 9 minute Alex Dobre, în formă maximă înainte de duelul cu Craiova: „Sper din suflet să reușim asta”

Dumbrăvița - Rapid 0-4. Alex Dobre (27 de ani) a venit cu primele reacții după victoria categorică de pe Giulești.

Deși s-a bucurat pentru succesul din Cupă, Dobre rămâne concentrat pe meciul din campionat, contra Craiovei.

Rapidiștii au obținut primele trei puncte din faza grupelor, iar Alex Dobre a fost autorul unei „duble” în repriza secundă.

Dumbrăvița - Rapid 0-4 . Alex Dobre: „Vedem unde ne poartă acest drum frumos”

„Valoric, suntem mult peste Dumbrăvița, dar mă bucur că în această seară am reușit să câștigăm. Jucătorii care au evoluat mai puțin au primit minute și este foarte important pentru mentalul lor și pentru colectiv.

Minutele primite de mine mă ajută pentru tonus, mă ajută să fiu într-o formă fizică și mentală foarte bună, mai ales că am făcut un joc bun și am și câștigat. Și mă bucur pentru că am câștigat în această seară.

Noi ne concentrăm atât pe campionat, cât și pe Cupă. O luăm meci cu meci, pas cu pas și vedem unde ne poartă acest drum frumos care este în momentul de față”, a spus Dobre, după meci, la Digi Sport.

Întrebat despre cum va arăta derby-ul cu Craiova de duminică, Dobre a răspuns:

„O să fie un meci interesant. Sper din suflet să facem un rezultat pozitiv și la sfârșitul meciului să fim fericiți și să ne bucurăm cu toți. Pentru mine, un rezultat pozitiv este o victorie”.

Denis Ciobotariu, despre revenirea pe teren

Absent de câteva săptămâni din cauza unei accidentări, Denis Ciobotariu a revenit pe gazon și a intrat în repriza a doua în locul lui Kramer.

„Mă bucur foarte mult, în primul rând, că pot ajuta echipa. Dar, bineînțeles, mă bucur că am revenit. A fost o perioadă foarte grea pentru mine și mă bucur că sunt aici.

Nu cred că un meci cu Dumbrăvița e mai greu de pregătit, dar trebuie bine pregătit. Adică e clar că trebuie pregătit 100%, la fel cum le pregătești pe toate. Și mă bucur că asta am făcut în seara asta. Ne-am pregătit foarte bine.

Mă bucur pentru că suntem o echipă, suntem o familie. Ne bucurăm împreună și ne supărăm împreună”, a spus Denis Ciobotariu la Prima Sport.

