Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Timotej Jambor. Foto: Facebook, @FC Rapid
Cupa Romaniei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 09:57
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 09:57
  • Dumbrăvița - Rapid 0-4. Aurel Țicleanu (66 de ani), fost jucător al Universității Craiova, a vorbit despre jucătorii care i-au atras atenția.

Țicleanu l-a lăudat în mod special pe Timotej Jambor, fotbalist cu puține minute la Rapid, care a reușit primul său gol după 18 partide disputate.

Dumbrăvița - Rapid 0-4. Țicleanu, impresionat de Jambor: „Îți lărgește paleta de exprimare”

„Îmi place de unde vine (n.r. Timotej Jambor). De acolo, din Slovacia, e respectul ăsta pentru muncă, pentru disciplină. Astăzi a jucat bine. Un jucător de genul ăsta îţi lărgeşte paleta de exprimare tactică.

Poţi să ai un jucător de viteză, poţi să ai un pivot, poate să joace acolo cu Koljic, să joci cu două vârfuri simetrice. E un jucător interesant şi astăzi a jucat bine.

A jucat în centru, poate să joace şi în stânga”, a declarat Aurel Ţicleanu, conform primasport.ro.

400.000 de euro
este cota de piață a lui Timotej Jambor

Parcursul lui Timotej Jambor la Rapid:

  • Adus în sezonul 2024-2025 pentru suma de un milion de euro de la MSK Zilina, Jambor a evoluat în doar 11 partide în România
  • A fost împrumutat la fosta sa echipă. Acolo, până la finalul sezonului, a înscris 4 goluri în 17 meciuri.
  • În sezonul 2025-2026, s-a întors la Rapid, unde a bifat șase apariții în Liga 1 și un meci integralist în Cupa României.

Aurel Țicleanu: „Rapid va intra în focul cupelor europene, nu te poți duce fără fundaș”

Aurel Țicleanu a vorbit și despre ceilalți jucători care l-au impresionat în meciul din Cupa României.

„Au jucat mai bine mulţi jucători. Bolgado mi-a plăcut, Braun a jucat bine şi Baroan a jucat bine. Eu, astăzi, am văzut nişte jucători cu mare potenţial. Ei au fundaşi centrali foarte buni.

Dar, dacă mă gândesc la Rapid, că la anul va intra în focul cupelor europene...Acolo nu te poţi duce fără fundaş central de 1,90.

Bolgado, astăzi, mi-a plăcut foarte tare, un jucător interesant. Şi Baroan mi se pare un jucător deosebit de interesant”, a mai declarat Țicleanu.

Avantajul Rapidului în lupta pentru titlu este că nu este dispersată în meciurile din cupele europene, motoarele sunt turate numai în direcţia asta. La celelalte e foarte complicată situaţia, să poţi să împarţi lotul Aurel Țicleanu

În meciul cu Dumbrăvița, Timotej Jambor a deschis scorul în minutul 21.

Până la pauză, oaspeții au mai punctat o dată, prin fundașul olandez Lars Kramer (minutul 42).

În repriza secundă, Alex Dobre a transformat un penalti (minutul 71) și a reușit ulterior dubla (minutul 79).

liga 1 rapid Aurel Ticleanu Timotej Jambor
