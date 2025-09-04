Jucătorul după care plânge FCSB Campioana l-a avut în curte și l-ar fi vrut cu orice preț înapoi: „El le ține singur echipa! Îmi pare rău că nu l-am luat”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, spune că regretă că nu l-a transferat pe Alex Dobre (27 de ani), atacantul Rapidului.

Mutarea ar fi fost blocată de MM Stoica, președintele CA al campioanei.

Dobre a început sezonul în forță și a reușit să marcheze patru goluri în cele opt meciuri disputate în Superliga.

Gigi Becali regretă că nu l-a transferat pe Dobre

Întrebat la DigiSport dacă îi pare rău de faptul că FCSB nu l-a transferat pe Dobre înainte ca el să ajungă în Giulești, Becali a spus:

„Nu-l vedem pe Dobre? Că el singur ține tot Rapidul! Normal că îmi pare rău”.

Când a fost întrebat de Gabriel Torje, fostul jucător de la Dinamo, dacă nu ar conta în forma lui Dobre și faptul că joacă meci de meci la Rapid, iar la FCSB ar fi putut fi diferit din cauza concurenței, Becali a punctat:

„Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Eu cred că Dobre e un jucător care, atunci când îl bagi, îți dai seama că e fotbalist.

Pentru că pe el nu trebuie să-l găsești într-o anumită formă. El nu e un jucător care azi e în formă, mâine nu. Are o calitate, viteză și forță, pe care le are din naștere. Are forță, viteză și punct.

Poate că are o inspirație mai mare la un meci, dar el va fi mereu în formă, fiindcă are viteza și forță”.

Interzis la FCSB

De asemenea, Becali a explicat că un transfer de la Rapid la FCSB nu este posibil, deoarece giuleștenii nu l-ar lăsa să plece.

„Mi-a spus și mie cineva că nu știu ce clauză are. Mi-a zis cineva din Anglia, un băiat.

Dar Rapid nu vinde la FCSB, că nu vinde. Mi-a zis că are contract până în 2027. Păi, până în 2027 nu mai pot eu să-l iau, că o să fie vândut, cred ”, a declarat Becali.

Tănase l-a lăudat pe Dobre: „E fotbalist. Am vazut la echipa națională”

Când a fost întrebat dacă transferul nu s-a realizat din cauza refuzului lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, Becali a răspuns: „Da, așa e”.

Apoi a explicat că Florin Tănase, unul dintre liderii FCSB și colegul lui Dobre de la națională, l-a lăudat pe atacantul Rapidului:

Tănase mi-a spus. L-am întrebat și mi-a zis: „Băi nea Gigi, e fotbalist”. Tu de unde îl știi? „Îl știu de la echipa națională. Am văzut de la echipa națională, la antrenamente” Gigi Becali

FCSB l-a avut în curte pe Dobre!

Alex Dobre este crescut chiar la juniorii lui FCSB, unde a evoluat până în 2013, când avea 15 ani.

Putea semna și cu Barcelona, în 2009, însă mutarea a fost blocată de FCSB. A ajuns doi ani mai târziu în Catalonia, la rivala Espanyol, însă a revenit la echipa lui Becali după jumătate de an.

În 2013 a plecat la Viitorul „Mihai Georgescu” Cluj, de unde a fost transferat peste 3 ani la Bournemouth.

