Jucătorul după care plânge FCSB Campioana l-a avut în curte și l-ar fi vrut cu orice preț înapoi: „El le ține singur echipa! Îmi pare rău că nu l-am luat” +43 foto
Alex Dobre. Sursa. Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Jucătorul după care plânge FCSB Campioana l-a avut în curte și l-ar fi vrut cu orice preț înapoi: „El le ține singur echipa! Îmi pare rău că nu l-am luat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.09.2025, ora 20:03
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 22:19
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, spune că regretă că nu l-a transferat pe Alex Dobre (27 de ani), atacantul Rapidului.
  • Mutarea ar fi fost blocată de MM Stoica, președintele CA al campioanei.

Dobre a început sezonul în forță și a reușit să marcheze patru goluri în cele opt meciuri disputate în Superliga.

Au cerut rezilierea! Fanii lui Dinamo Kiev, furioși după ce au descoperit postări pro-ruse pe contul lui Blănuță! Comunicatul emis de urgență de club
Citește și
Au cerut rezilierea! Fanii lui Dinamo Kiev, furioși după ce au descoperit postări pro-ruse pe contul lui Blănuță! Comunicatul emis de urgență de club
Citește mai mult
Au cerut rezilierea! Fanii lui Dinamo Kiev, furioși după ce au descoperit postări pro-ruse pe contul lui Blănuță! Comunicatul emis de urgență de club

Gigi Becali regretă că nu l-a transferat pe Dobre

Întrebat la DigiSport dacă îi pare rău de faptul că FCSB nu l-a transferat pe Dobre înainte ca el să ajungă în Giulești, Becali a spus:

Nu-l vedem pe Dobre? Că el singur ține tot Rapidul! Normal că îmi pare rău”.

Când a fost întrebat de Gabriel Torje, fostul jucător de la Dinamo, dacă nu ar conta în forma lui Dobre și faptul că joacă meci de meci la Rapid, iar la FCSB ar fi putut fi diferit din cauza concurenței, Becali a punctat:

„Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Eu cred că Dobre e un jucător care, atunci când îl bagi, îți dai seama că e fotbalist.

Pentru că pe el nu trebuie să-l găsești într-o anumită formă. El nu e un jucător care azi e în formă, mâine nu. Are o calitate, viteză și forță, pe care le are din naștere. Are forță, viteză și punct.

Poate că are o inspirație mai mare la un meci, dar el va fi mereu în formă, fiindcă are viteza și forță”.

Rapid - UTA Arad Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg
Rapid - UTA Arad Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Interzis la FCSB

De asemenea, Becali a explicat că un transfer de la Rapid la FCSB nu este posibil, deoarece giuleștenii nu l-ar lăsa să plece.

„Mi-a spus și mie cineva că nu știu ce clauză are. Mi-a zis cineva din Anglia, un băiat.

Dar Rapid nu vinde la FCSB, că nu vinde. Mi-a zis că are contract până în 2027. Păi, până în 2027 nu mai pot eu să-l iau, că o să fie vândut, cred”, a declarat Becali.

Tănase l-a lăudat pe Dobre: „E fotbalist. Am vazut la echipa națională”

Când a fost întrebat dacă transferul nu s-a realizat din cauza refuzului lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, Becali a răspuns: „Da, așa e”.

Apoi a explicat că Florin Tănase, unul dintre liderii FCSB și colegul lui Dobre de la națională, l-a lăudat pe atacantul Rapidului:

Tănase mi-a spus. L-am întrebat și mi-a zis: „Băi nea Gigi, e fotbalist”. Tu de unde îl știi? „Îl știu de la echipa națională. Am văzut de la echipa națională, la antrenamente” Gigi Becali

FCSB l-a avut în curte pe Dobre!

Alex Dobre este crescut chiar la juniorii lui FCSB, unde a evoluat până în 2013, când avea 15 ani.

Putea semna și cu Barcelona, în 2009, însă mutarea a fost blocată de FCSB. A ajuns doi ani mai târziu în Catalonia, la rivala Espanyol, însă a revenit la echipa lui Becali după jumătate de an.

În 2013 a plecat la Viitorul „Mihai Georgescu” Cluj, de unde a fost transferat peste 3 ani la Bournemouth.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Cazul Ionuț Radu L-a enervat și pe Lucescu, după un conflict aprins cu Contra la națională: „Spre binele lui, n-o să vorbesc”
Nationala
08:46
Cazul Ionuț Radu L-a enervat și pe Lucescu, după un conflict aprins cu Contra la națională: „Spre binele lui, n-o să vorbesc”
Citește mai mult
Cazul Ionuț Radu L-a enervat și pe Lucescu, după un conflict aprins cu Contra la națională: „Spre binele lui, n-o să vorbesc”
Doi fani CSA Steaua, reținuți  Au agresat doi suporteri ai rivalei FCSB! Ce s-a întâmplat și când a avut loc incidentul
Liga 2
19:34
Doi fani CSA Steaua, reținuți Au agresat doi suporteri ai rivalei FCSB! Ce s-a întâmplat și când a avut loc incidentul
Citește mai mult
Doi fani CSA Steaua, reținuți  Au agresat doi suporteri ai rivalei FCSB! Ce s-a întâmplat și când a avut loc incidentul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
EXPERIMENT făcut de HotNews alături de 12 publicații europene: cum diferă produsele de pe raft de la țară la țară / Care este explicația 
gigi becali rapid fcsb alex dobre
Știrile zilei din sport
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Special
15:44
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
Citește mai mult
 „Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Campionate
13:04
Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Citește mai mult
 Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Superliga
12:00
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Citește mai mult
Dinamo caută fundaș Nicolescu a găsit jucătorul dorit la CFR Cluj: „Vrem să transferăm săptămâna asta” » Ardelenii, greu de convins
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Nationala
10:11
Surprize în echipa de start Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Citește mai mult
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:50
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB”
18:53
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Oaspeții ratează șansa de a deschide scorul
LIVE România U21 - Kosovo U21 » Oaspeții ratează șansa de a deschide scorul
18:34
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor
18:55
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Top stiri din sport
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Box
12:57
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Citește mai mult
Tyson și Mayweather revin în ring! Legendarii pugiliști se vor duela într-un meci demonstrativ: „Va fi dăunător pentru sănătatea lui”
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Diverse
10:35
Mutu despre Armani Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
Citește mai mult
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Europa League
09:28
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Citește mai mult
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Campionate
10:00
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”
Citește mai mult
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie”

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 16 rapid 12 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
05.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share