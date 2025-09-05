Cazul Ionuț Radu L-a enervat și pe Lucescu, după un conflict aprins cu Contra la națională: „Spre binele lui, n-o să vorbesc”

Portarul Ionuț Radu (28 de ani) rămâne un caz special pentru echipa națională a României.

Mircea Lucescu (80 de ani) a explicat de ce nu l-a convocat, readucând în discuție un subiect sensibil.

Deși are evoluții solide în străinătate, mai nou fiind titular la Celta Vigo, portarul Ionuț Radu nu a fost chemat nici pentru „dubla” cu Canada (5 septembrie, amical, Arena Națională) și Cipru (9 septembrie, Nicosia, preliminariile CM 2026).

Ionuț Radu a fost pe lista preliminară, dar Mircea Lucescu nu l-a convocat

Actualul selecționer, Mircea Lucescu, a apelat de la Horațiu Moldovan (Oviedo), Răzvan Sava (Udinese) și Ștefan Târnovanu (FCSB), dar transmis că îl are în vedere și pe Ionuț Radu. „Il Luce” a recunoscut însă că situația acestuia nu este una simplă. Ionuț Radu s-a aflat pe lista preliminară a stranierilor.

„Ionuț Radu este în vederile mele. Dar cu el trebuie să am o discuție foarte serioasă pentru că este un tip mai special. Și atunci cu el trebuie discutat cu totul altfel.

Echipa națională nu are nevoie nici de mult orgoliu care poate să creeze probleme celorlalți. Totuși, mă bucur pentru el, este un jucător care a demonstrat și în campionatul Italiei și acum văd că joacă titular la Celta Vigo.

El când vine trebuie să fie titular, asta e clar! Din spusele celor cu care lucrez eu în momentul de față și care au avut un contact cu el. Eu nu am apucat deocamdată să vorbesc cu el”, a spus Lucescu.

Episodul Malta 2019. Ionuț Radu l-a înfruntat pe selecționerul Cosmin Contra

După promovarea de la selecționata de tineret U21, semifinalistă la EURO 2019, relația talentatului portar cu lotul tricolor a fost marcată de tensiuni și neînțelegeri cu foștii selecționeri.

În septembrie 2019, numele lui Ionuț Radu a fost legat de o dispută cu fostul selecționer Cosmin Contra. Atunci, portarul ar fi fost nemulțumit de faptul că nu a primit șansa debutului într-un meci oficial cu Malta, ceea ce a dus la speculații privind un conflict între cei doi.

„Prefer să nu vorbesc, mai mult spre binele lui. Nu o să povestesc niciodată ce s-a întâmplat, pentru că eu cred că Ionuț Radu poate să fie viitorul echipei naționale și cred că e mai bine ca ceea ce s-a vorbit între noi să rămână între noi.

Cu toate că el a zis că e spre binele meu, eu cred că mai mult spre binele lui ar fi bine să rămână lucrurile cum au fost și el să fie viitorul echipei naționale, să ne aducă multe bucurii, pentru că și eu sunt suporterul echipei naționale, și aceasta să fie o învățătură pentru ambele părți, dar mai mult pentru el”, a spus Cosmin Contra, în 2010, pentru gsp.ro.

Ionuț Radu: „Sunt multe de spus, însă nu vreau să vorbesc”

Primul a reacționat Ionuț Radu. „Pentru binele meu și al domnului Contra, prefer să nu discut. Sunt multe de spus, însă nu vreau să vorbesc. Nu a fost niciun conflict, nu a fost nimic. Prefer să nu discut, pentru că nu este ok”, a spus portarul, conform digisport.ro.

La vremea respectivă s-a vehiculat că Ionuț Radu ar fi avut o discuție în contradictoriu cu selecționerul, care l-a ținut pe tănărul portar rezerva lui Ciprian Tătărușanu. Mai mult, Contra l-a lăsat în afara lotului și pentru partidele cu Suedia și Spania.

Mirel Rădoi, despre conflictul dintre Ionuț Radu și Cosmin Contra

După plecarea lui Contra, Mirel Rădoi a încercat să clarifice episodul.

„Eu am discutat cu el și am discutat și cu Cosmin și, din punctul meu de vedere, nu e un conflict. E o situație contradictorie și atâta tot. Dacă ei o vor dezvălui, e treaba lor, dar conflict nu a existat”, a explicat Rădoi, în 2020, într-o intervenție la ProSport.

Rădoi a precizat că a lucrat foarte bine cu Ionuț Radu la naționala U21, acolo unde portarul a fost liderul generației de excepție care a ajuns până în semifinalele Campionatului European 2019.

Întrebat despre atitudinea lui Radu, Rădoi a recunoscut că portarul are personalitate puternică, dar și o etică a muncii remarcabilă:

„Ca să încerci să te impui, înainte de toate, trebuie să te antrenezi mai mult decât ceilalți. Și este cazul lui Ionuț Radu.

Poate mulți ar crede că dacă el era liderul acestei generații, el făcea ce voia la antrenamente. Din contră. Și el a înțeles lucrul ăsta, trebuie să fii primul și acolo, ca să poți să te impui ca lider”.

