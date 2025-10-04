RAPID - FARUL 3-1. Alex Dobre (27 de ani), atacantul celor de la Rapid, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa.

Rapid s-a impus în fața celor de la Farul Constanța în Giulești și a trecut pe primul loc în clasamentul Ligii 1.

RAPID - FARUL. Alex Dobre: „Mă bucur pentru ceea ce am reușit”

„Mă bucur pentru ceea ce am reușit alături de colegi, staff și suporteri. Suntem pe locul 1 și am o mare bucurie sufletească.

Ne-am dorit să dăm maximum, să profităm de fiecare oportunitate și să ne dominăm adversarul.

Am reușit să facem asta, pentru o repriză, pentru că în partea a doua a avut de suferit”, a declarat Dobre despre meciul cu Farul.

Dobre, despre convocarea la națională: „Mâine mă prezint la Mogoșoaia”

La partida din Giulești a fost prezent și selecționerul Mircea Lucescu, cel care l-a convocat pe Dobre pentru meciurile cu Moldova și Austria.

„A devenit un obicei să marchez înainte de convocare. Mă bucur că am făcut-o din nou și mi-am ajutat echipă. Eu mă concentrez foarte mult pe ceea ce fac la club dar dacă vine și o convocare e un plus.

Cu Austria este un meci important pe care trebuie să-l câștigăm. Mâine mă prezint la Mogoșoaia, încerc să mă refac și să ajung în cea mai bună formă atât pentru meciul cu Moldova, cât și pentru cel cu Austria.

E important să intri cu o energie bună. Am avut reușitele acestea, golurile, dar ca joc nu am fost în cea mai bună formă. Cu siguranță puteam s-o fac mult mai bine. Sper să-mi ajut echipa din ce în ce mai mult, de la meci la meci”, a adăugat Dobre.

VIDEO. Golul doi marcat de Alex Dobre în Rapid - Farul Constanța, scor 3-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport