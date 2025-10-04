Dobre e sincer VIDEO Autorul unei duble, rapidistul a fost urmărit de Lucescu din tribună:  „N-am fost în cea mai bună formă” +49 foto
Alex Dobre FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Dobre e sincer VIDEO Autorul unei duble, rapidistul a fost urmărit de Lucescu din tribună: „N-am fost în cea mai bună formă”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 23:38
alt-text Actualizat: 05.10.2025, ora 01:24
  • RAPID - FARUL 3-1. Alex Dobre (27 de ani), atacantul celor de la Rapid, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa.

Rapid s-a impus în fața celor de la Farul Constanța în Giulești și a trecut pe primul loc în clasamentul Ligii 1.

„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini
Citește și
„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini
Citește mai mult
„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini

RAPID - FARUL. Alex Dobre: „Mă bucur pentru ceea ce am reușit”

„Mă bucur pentru ceea ce am reușit alături de colegi, staff și suporteri. Suntem pe locul 1 și am o mare bucurie sufletească.

Ne-am dorit să dăm maximum, să profităm de fiecare oportunitate și să ne dominăm adversarul.

Am reușit să facem asta, pentru o repriză, pentru că în partea a doua a avut de suferit”, a declarat Dobre despre meciul cu Farul.

Rapid - Farul FOTO Iosif Popescu GOLAZO (14).jpg
Rapid - Farul FOTO Iosif Popescu GOLAZO (14).jpg

Galerie foto (49 imagini)

Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI
+49 Foto
labels.photo-gallery

Dobre, despre convocarea la națională: „Mâine mă prezint la Mogoșoaia”

La partida din Giulești a fost prezent și selecționerul Mircea Lucescu, cel care l-a convocat pe Dobre pentru meciurile cu Moldova și Austria.

„A devenit un obicei să marchez înainte de convocare. Mă bucur că am făcut-o din nou și mi-am ajutat echipă. Eu mă concentrez foarte mult pe ceea ce fac la club dar dacă vine și o convocare e un plus.

Cu Austria este un meci important pe care trebuie să-l câștigăm. Mâine mă prezint la Mogoșoaia, încerc să mă refac și să ajung în cea mai bună formă atât pentru meciul cu Moldova, cât și pentru cel cu Austria.

E important să intri cu o energie bună. Am avut reușitele acestea, golurile, dar ca joc nu am fost în cea mai bună formă. Cu siguranță puteam s-o fac mult mai bine. Sper să-mi ajut echipa din ce în ce mai mult, de la meci la meci”, a adăugat Dobre.

VIDEO. Golul doi marcat de Alex Dobre în Rapid - Farul Constanța, scor 3-1

Citește și

„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini
Superliga
22:56
„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini
Citește mai mult
„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini
Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1
Superliga
22:45
Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
echipa nationala a romaniei mircea lucescu rapid alex dobre
Știrile zilei din sport
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
15:09
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
14:25
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Superliga
14:05
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Citește mai mult
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Superliga
10:25
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Citește mai mult
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:57
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
16:56
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
16:07
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria: „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria : „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
17:00
Liga 1, runda #12 CFR Cluj a obținut cea de-a doua victorie din acest sezon » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat
Liga 1, runda #12 CFR Cluj a obținut cea de-a doua victorie din acest sezon » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Top stiri din sport
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share