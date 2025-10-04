„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini
Andrea Mandorlini FOTO: SportPictures
Superliga

„Diamantele fotbalui românesc” Jucătorii lui CFR Cluj evidențiați de Andrea Mandorlini

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 22:56
  • Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, cere răbdare pentru ca „feroviarii” să redreseze situația din campionat.
  • Duelul dinte CFR Cluj și FC Hermannstadt se va disputa mâine, de la ora 15:00 și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

CFR Cluj traversează o perioadă dificilă în Liga 1, unde a strâns numai 9 puncte în 10 partide și se clasează pe locul 13.

Andrea Mandorlini cere răbdare pentru a redresa situația din campionat

Andrea Mandorlini este optimist că CFR Cluj își va îmbunătăți prestațiile și cere răbdare pentru a redresa situația din campionat.

„Importantă e victoria. E o perioadă destul de lungă de când nu am reușit să câștigăm. Echipa a avut câteva eșecuri în acest sezon.

E nevoie de timp și în România pare că e mai puțină răbdare din partea tuturor, spre deosebire de alte campionate, însă fotbalul nu este întotdeauna pe viață și pe moarte.

Avem nevoie de timp, suntem pe drumul cel bun. Avem încredere și tot ce avem nevoie este de o victorie. Văd și în alte campionate echipe care au dificultăți. Nu câștigăm doar pentru că ne numim CFR sau FCSB.

Am reușit să schimbăm câteva lucruri, modul de antrenament, ne dorim să vină și victoria. Fotbalul este despre muncă, pregătire, studierea adversarului.

E nevoie de răbdare. Eu îmi doresc să avem rezultate pentru că mă aflu la un club pe care îl iubesc”, a declarat Andrea Mandorlini, la conferința de presă, potrivit gsp.ro.

Mandorlini îl laudă pe Lorenzo Biliboc: „El și Louis sunt două diamante”

După derby-ul Clujului, 2-2, Andrea Mandorlini a cerut excluderea regulii U21. Totuși, antrenorul îi oferă credit lui Lorenzo Biliboc, convocat la „tineretul” României.

„Pentru Biliboc e important să fie protagonist aici și asta reușește meci de meci. Îl felicit pentru asta. Am vorbit mult în limba italiană cu el, sunt mulțumit, e un jucător care învață și crește de la meci la meci.

E foarte important pentru el, ca jucător tânăr, să beneficieze de încrederea mea, a echipei și a clubului.

Atât el, cât și Louis, consider că sunt două diamante pentru fotbalul românesc care acum sunt în curtea noastră”, a mai declarat tehnicianul celor de la CFR Cluj.

2 goluri
în 7 meciuri a reușit Lorenzo Biliboc pentru CFR Cluj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CFR Cluj andrea mandorlini superliga Lorenzo Biliboc
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share