„Este o nebunie” Dezbatere aprinsă după decizia controversată luată de Lucescu: „Poate explică de ce a făcut asta”

Marius Baciu (50 de ani), fostul fotbalist al Stelei, și Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori din România, au analizat decizia lui Lucescu de a-l lăsa în afara lotului pe Alexandru Dobre (27 de ani) pentru meciul cu Austria.

Bogdan Cosmescu este de părere că Dobre trebuia să fie păstrat în lot pentru partida cu Austria.

România - Austria. Bogdan Cosmescu: „Este o nebunie să nu-l iei în lot pe Dobre”

„Dacă nu ar fi vorba de domnul Lucescu, om pe care îl respect enorm, aș spune că este o nebunie să nu îl iei în lot pe Dobre. Să joace Mihăilă, care a prins 10 minute și a dat un gol de la mijlocul terenului când nu trebuia să dea la poartă?

Dacă asta e echipa mă miră. Poate Mihăilă să joace acum când austriecii sunt odihniți? Cred că el e mult mai eficient dacă intră pe parcurs, ca la meciul cu Elveția. Nu știu, Dobre să nu prindă lotul...”, a declarat Bogdan Cosmescu.

Marius Baciu, despre alegerea lui Lucescu: „Poate sunt niște motive acolo”

Marius Baciu este tentat să meargă pe mâna lui Mircea Lucescu în cazul lui Dobre.

„Mi se pare o alegere... poate sunt niște motive acolo, poate selecționerul va explica de ce l-a lăsat în afara lotului. E un jucător cu un travaliu foarte bun, de bătaie...iar astăzi trebuie să te și bați.

Bănuiesc că îl va prefera acolo pe Mihăilă și ar mai putea fi acolo și Tănase. E cel mai în formă jucător din campionat, cu realizări. Și eu mă întreb de ce l-a lăsat domnul Lucescu pe Dobre în afara lotului, poate sunt niște motive bine întemeiate”, a declarat Marius Baciu, la Prima Sport.

Echipa de start a României cu Austria: I Radu - Rațiu, M Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

