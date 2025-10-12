Tensiuni cu CR7 Ronaldo, conflict cu fostul portar al lui Liverpool înainte de ratarea penalty-ului

- Cristiano Ronaldo (40 de ani) și Caiomhin Kelleher (26 de ani), portarul Irlandei, au fost protagoniștii unui moment tensionat în Portugalia - Irlanda 1-0.
Portugalia s-a impus împotriva Irlandei, 1-0, grație golului marcat de Ruben Neves în primul minut de prelungiri.
Ronaldo, conflict cu fostul portar al lui Liverpool înainte de ratarea penalty-ului
Cristiano Ronaldo și Caoimhin Kelleher, portarul Irlandei, au fost implicați într-un moment tensionat cu câteva minute înainte de penalty-ul ratat de portughez.
Fostul goalkeeper al lui Liverpool nu se grăbea să repună balonul în joc. Ronaldo a mers să ia mingea , i-a pus-o pe linia careului mic și a mers în fața lui bătând din palme și făcându-i semne să grăbească reluarea jocului.
Kelleher a continuat să tragă de timp și s-a ales cu un „galben” din partea arbitrului.
Ronaldo a ratat un penalty
Portugalia a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, în minutul 76 al partidei, când scorul duelului de la Lisabona era 0-0.
Ronaldo a ales să tragă pe centrul porții și, deși Kelleher a plonjase în altă direcție, portarul a reușit să respingă mingea cu piciorul.
Portugalia, aproape de a obține calificarea la Cupa Mondială 2026
Golul marcat de Ruben Neves, în minutul 91, a adus cele 3 puncte pentru lusitani, care se află pe prima poziție în grupa preliminariilor Campionatului Mondial 2026.
După trei meciuri disputate, Portugalia are maxim de puncte și se află la +5 față de ocupanta locului secund, Ungaria.
Astfel, naționala pregătită de Roberto Martinez are 99.8% șanse de calificare la turneul final din America de Nord, conform footballmeetsdata.
Clasament Grupa F
|Poziție/Echipă
|Meciuri jucate (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Portugalia
|3 (9-2)
|9
|2. Ungaria
|3 (6-5)
|4
|4. Armenia
|3 (2-8)
|3
|4. Irlanda
|3 (3-5)
|1