Tensiuni cu CR7 Ronaldo, conflict cu fostul portar al lui Liverpool înainte de ratarea penalty-ului
Ronaldo - Kelleher FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

Tensiuni cu CR7 Ronaldo, conflict cu fostul portar al lui Liverpool înainte de ratarea penalty-ului

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2025, ora 17:59
alt-text Actualizat: 12.10.2025, ora 18:00
  • Cristiano Ronaldo (40 de ani) și Caiomhin Kelleher (26 de ani), portarul Irlandei, au fost protagoniștii unui moment tensionat în Portugalia - Irlanda 1-0.

Portugalia s-a impus împotriva Irlandei, 1-0, grație golului marcat de Ruben Neves în primul minut de prelungiri.

Ronaldo, conflict cu fostul portar al lui Liverpool înainte de ratarea penalty-ului

Cristiano Ronaldo și Caoimhin Kelleher, portarul Irlandei, au fost implicați într-un moment tensionat cu câteva minute înainte de penalty-ul ratat de portughez.

Fostul goalkeeper al lui Liverpool nu se grăbea să repună balonul în joc. Ronaldo a mers să ia mingea , i-a pus-o pe linia careului mic și a mers în fața lui bătând din palme și făcându-i semne să grăbească reluarea jocului.

Kelleher a continuat să tragă de timp și s-a ales cu un „galben” din partea arbitrului.

Ronaldo a ratat un penalty

Portugalia a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, în minutul 76 al partidei, când scorul duelului de la Lisabona era 0-0.

Ronaldo a ales să tragă pe centrul porții și, deși Kelleher a plonjase în altă direcție, portarul a reușit să respingă mingea cu piciorul.

Portugalia, aproape de a obține calificarea la Cupa Mondială 2026

Golul marcat de Ruben Neves, în minutul 91, a adus cele 3 puncte pentru lusitani, care se află pe prima poziție în grupa preliminariilor Campionatului Mondial 2026.

După trei meciuri disputate, Portugalia are maxim de puncte și se află la +5 față de ocupanta locului secund, Ungaria.

Astfel, naționala pregătită de Roberto Martinez are 99.8% șanse de calificare la turneul final din America de Nord, conform footballmeetsdata.

Clasament Grupa F

Poziție/EchipăMeciuri jucate (Golaveraj)Punctaj
1. Portugalia3 (9-2)9
2. Ungaria3 (6-5)4
4. Armenia3 (2-8)3
4. Irlanda3 (3-5)1

