Ne-a depășit și Cipru! România n-a jucat cu Austria, dar a ajuns deja pe locul 4! Cum arată ACUM clasamentul grupei

Echipa națională a ajuns pe locul 4 al grupei de calificare la Campionatul Mondial după ce Cipru s-a impus în deplasarea din San Marino, scor 4-0.

Înaintea meciului cu Austria, România a fost depășită în clasament de selecționata cipriotă.

România a ajuns pe locul 4 după victoria Ciprului din San Marino

Cipru, selecționată cu care România a remizat în septembrie, scor 2-2, a ajuns pe poziția a treia în grupă, după ce s-a impus în San Marino, scor 4-0.

Golurile selecționatei cipriote au fost marcate de: Loizou (min. 9), Andreou (min. 59), Kastanos (min. 67) și Kakoullis (min. 79)

Astfel, cu două meciuri mai puțin jucate, pentru moment, România se clasează pe penultimul loc din grupă, cu 7 puncte. Doar San Marino este sub noi! Cipru are 8 puncte acumulate până în acest moment.

Dacă va obține un rezultat pozitiv în meciul cu Austria, România va reveni pe poziția a treia în grupă.

Clasamentul grupei H după victoria Ciprului

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. Cipru 7 (11-9) 8 4. România 5 (10-6) 7 5. San Marino 7 (1-32) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru 0-4, – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

FOTO: Imagini de la Cipru - România 2-2

