Mondialul va fi mutat! Turneul final nu se va mai ține nici vara, nici iarna. Cele două date la care se gândește FIFA

Gianni Infantino, președintele FIFA, plănuiește schimbări la Campionatul Mondial în viitor, vrea un calendar internațional extins și un Club World Cup mai mare și jucat mai des: „Să rămânem deschiși la idei noi”.

Într-o perioadă tumultuoasă, de schimbări după schimbări, într-o încercare continuă a lui Gianni Infantino de a ieși în relief și de a câștiga duelul cu Aleksander Ceferin și UEFA pentru ca FIFA să domine fotbalul internațional, Campionatul Mondial va fi și el influențat. Din nou.

Mondialul din 2034 va fi împins de Ramadan în ianuarie 2035

După ce l-a extins la 48 de echipe, organizat în premieră de trei țări, CM 2026 în SUA, Canada și Mexic, Infantino vrea să-i modifice și datele.

Turneul final din Qatar, ultimul cu 32 de naționale, s-a desfășurat altfel decât eram obișnuiți, într-o ediție specială toamnă-iarnă (20 noiembrie-18 decembrie).

CM 2034 se va întoarce în Golful Persic, în Arabia Saudită, dar FIFA pregătește altă surpriză. Va fi 100% iarna.

Cele 15 stadioane ale Arabiei Saudite la CM 2034

Pentru că în noiembrie-decembrie 2034 va fi Ramadanul, luna sfântă a musulmanilor, se așteaptă ca forul de la Zurich să decaleze competiția pentru ianuarie 2035!

FIFA vrea Mondial în martie sau octombrie. Nici vara, nici iarna

Infantino tocmai a anunțat țintele sale: „Globalizarea calendarului internațional de meciuri” și „descoperirea lunilor în care se poate juca oriunde”. Pentru a stabili Mondialul în perioade în care fotbalul să nu fie influențat de anotimp.

Președintele FIFA revoluționează fotbalul Foto: Imago

Elvețianul, 55 de ani, și el avocat, ca Aleksander Ceferin, devenit președintele FIFA tot în 2016, precum liderul UEFA, a găsit deja acele luni potrivite pentru joc indiferent de țară sau continent. Potrivite pentru Mondial.

Dacă vrei ca lumea să joace în același timp în orice parte a planetei, atunci poți să o faci în martie sau octombrie. Gianni Infantino, președinte FIFA

Infantino: „Deschiși la idei noi”. Club World Cup, din doi în doi ani, cu 48 de echipe

Și-a continuat pledoaria: „Discutăm constant despre acest lucru. Nu este vorba numai despre Cupa Mondială, e o reflecție generală.

Chiar și în unele țări europene, e foarte, foarte cald să joci în iulie, așa că poate ar trebui să ne răzgândim. Doar să rămânem deschiși la idei noi”.

Printre ideile noi ale lui Infantino, mărirea calendarului internațional la 11 luni și upgradarea Mondialului Cluburilor.

Trofeul Mondialului Cluburilor a rămas în Biroul Oval. La Donald Trump, președintele Americii Foto: Imago

Dacă nu poate organiza World Cup la fiecare doi ani, crește presiunea pentru un Club World Cup din doi în doi ani.

Și apropierea de Mondialul naționalelor. Dacă în 2026 vor fi 48 de selecționate, de ce nu ar fi și la Mondialul Cluburilor 48 de echipe. Iată ce vrea Infantino!

Nu ține cont de opoziția jucătorilor și antrenorilor. Protestele lor au fost mereu ignorate.

