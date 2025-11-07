„The Great One” vs. „The Great 8”! VIDEO. Alex Ovechkin devine primul jucător cu 900 de goluri din istoria NHL! Wayne Gretzky e dator vândut
Ovechkin are de ce să zâmbească: a intrat pentru totdeauna în istoria NHL
Hochei

„The Great One” vs. „The Great 8”! VIDEO. Alex Ovechkin devine primul jucător cu 900 de goluri din istoria NHL! Wayne Gretzky e dator vândut

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 17:43
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 17:43
  • „The Great One” Gretzky ar fi promis că va pune la bătaie o mașină dacă Ovechkin va reuși să atingă incredibilul număr de goluri marcate.

Pe 5 noiembrie 2025, la Washington, căpitanul echipei Capitals, rusul Alexander „The Great Eight” Ovechkin (40 de ani) a intrat într-o zonă neatinsă a hocheiului pe gheață.

În victoria cu 6-1 în fața echipei St. Louis Blues, Ovechkin a marcat, în minutul 2:39 din repriza a doua, golul cu numărul 900 al carierei sale în NHL, fiind primul jucător din istorie care realizează această performanță.

Tragedie în NFL Marshawn Kneeland, jucătorul de 24 de ani de la Dallas Cowboys, s-ar fi sinucis după o urmărire cu Poliția » Mesajul clubului
Citește și
Tragedie în NFL Marshawn Kneeland, jucătorul de 24 de ani de la Dallas Cowboys, s-ar fi sinucis după o urmărire cu Poliția » Mesajul clubului
Citește mai mult
Tragedie în NFL Marshawn Kneeland, jucătorul de 24 de ani de la Dallas Cowboys, s-ar fi sinucis după o urmărire cu Poliția » Mesajul clubului

Gretzky i-a promis o mașină

Această bornă cimentează nu doar poziția sa de cel mai bun marcator din toate timpurile, recordul lui Wayne Gretzky de 894 de goluri oricum fusese depășit în aprilie 2025, dar aduce în discuție și un pariu legendar făcut chiar cu „The Great One”.

Se spune că Gretzky i-a promis lui Ovechkin o mașină dacă acesta reușește să atingă acest număr de goluri, care părea absolut incredibil.

Când doboram recordul lui Gordie Howe, el era acolo. Și am spus acum doi ani că, dacă Alex se apropie de recordul meu, voi fi de față! Doar asta e liga de hochei, nu? Dacă cineva va doborî recordul lui Alex, sper că și Alex va fi acolo ca să-i strângă mâna. Wayne Gretzky, în momentul în care recordul său a căzut

Prin atingerea pragului de 900 de goluri, Ovechkin a îndeplinit condiția pariului, iar lumea hocheiului așteaptă acum cu zâmbetul pe buze ca „The Great One” să-și onoreze promisiunea făcută celui care i-a doborât recordul.

2.857 puncte
are Wayne Gretzky în total, reprezentând goluri plus assisturi, ceea ce rămâne un record all-time greu de doborât
1.631 de puncte
a adunat Ovechkin la categoria goluri plus assisturi, el nefiind considerat, spre deosebire de Gretzky, un mare pasator, ci doar un imens finalizator

Citește și

„«Motorul» revenirii” Andrei Rațiu i-a impresionat pe spanioli, după evoluția din Conference League: „Nu a fost depășit de vreun adversar”
Conference League
14:37
„«Motorul» revenirii” Andrei Rațiu i-a impresionat pe spanioli, după evoluția din Conference League: „Nu a fost depășit de vreun adversar”
Citește mai mult
„«Motorul» revenirii” Andrei Rațiu i-a impresionat pe spanioli, după evoluția din Conference League: „Nu a fost depășit de vreun adversar”
Premieră după 1989 Craiova a devenit echipa-fanion a României în Europa, peste FCSB + Veste imensă pentru Champions League
Conference League
14:27
Premieră după 1989 Craiova a devenit echipa-fanion a României în Europa, peste FCSB + Veste imensă pentru Champions League
Citește mai mult
Premieră după 1989 Craiova a devenit echipa-fanion a României în Europa, peste FCSB + Veste imensă pentru Champions League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
hochei nhl record lider mondial wayne gretzky Alexander Ovechkin
Știrile zilei din sport
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Nationala
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Citește mai mult
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Superliga
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Citește mai mult
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Diverse
12:24
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Superliga
11:07
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Citește mai mult
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:35
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
13:57
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Top stiri din sport
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Superliga
10:47
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Citește mai mult
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Superliga
09:57
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Citește mai mult
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Diverse
07.11
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Citește mai mult
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Media
07.11
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Citește mai mult
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share