„The Great One” Gretzky ar fi promis că va pune la bătaie o mașină dacă Ovechkin va reuși să atingă incredibilul număr de goluri marcate.

Pe 5 noiembrie 2025, la Washington, căpitanul echipei Capitals, rusul Alexander „The Great Eight” Ovechkin (40 de ani) a intrat într-o zonă neatinsă a hocheiului pe gheață.

În victoria cu 6-1 în fața echipei St. Louis Blues, Ovechkin a marcat, în minutul 2:39 din repriza a doua, golul cu numărul 900 al carierei sale în NHL, fiind primul jucător din istorie care realizează această performanță.

Gretzky i-a promis o mașină

Această bornă cimentează nu doar poziția sa de cel mai bun marcator din toate timpurile, recordul lui Wayne Gretzky de 894 de goluri oricum fusese depășit în aprilie 2025, dar aduce în discuție și un pariu legendar făcut chiar cu „The Great One”.

Se spune că Gretzky i-a promis lui Ovechkin o mașină dacă acesta reușește să atingă acest număr de goluri, care părea absolut incredibil.

Când doboram recordul lui Gordie Howe, el era acolo. Și am spus acum doi ani că, dacă Alex se apropie de recordul meu, voi fi de față! Doar asta e liga de hochei, nu? Dacă cineva va doborî recordul lui Alex, sper că și Alex va fi acolo ca să-i strângă mâna. Wayne Gretzky, în momentul în care recordul său a căzut

Prin atingerea pragului de 900 de goluri, Ovechkin a îndeplinit condiția pariului, iar lumea hocheiului așteaptă acum cu zâmbetul pe buze ca „The Great One” să-și onoreze promisiunea făcută celui care i-a doborât recordul.

2.857 puncte are Wayne Gretzky în total, reprezentând goluri plus assisturi, ceea ce rămâne un record all-time greu de doborât

1.631 de puncte a adunat Ovechkin la categoria goluri plus assisturi, el nefiind considerat, spre deosebire de Gretzky, un mare pasator, ci doar un imens finalizator

