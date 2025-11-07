Tragedie în NFL Marshawn Kneeland, jucătorul de 24 de ani de la Dallas Cowboys, s-ar fi sinucis după o urmărire cu Poliția » Mesajul clubului
Marshawn Kneeland foto: IMAGO
Tragedie în NFL Marshawn Kneeland, jucătorul de 24 de ani de la Dallas Cowboys, s-ar fi sinucis după o urmărire cu Poliția » Mesajul clubului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 15:30
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 15:30
  • Marshawn Kneeland, apărătorul formației din Dallas Cowboys, a murit la vârsta de 24 de ani.
  • Acesta a fost găsit decedat după ce a fost urmărit de Poliție, cel mai probabil fiind vorba despre un caz de sinucidere prin împușcare.

Decesul lui Kneeland i-a șocat pe fanii fotbalului american.

Poliția și clubul la care activa au confirmat decesul.

Marshawn Kneeland s-ar fi sinucis. Avea doar 24 de ani

Miercuri, în jurul orei locale 22:39, în Frisco, Texas, autovehiculul lui Kneeland a fost dat în urmărire. Ulterior, a fost scăpat din vizor de Poliție, iar mașina a fost găsită mai târziu, abandonată, iar la scurt timp jucătorul a fost identificat și declarat decedat.

„Kneeland a fost găsit ulterior la ora 01:31, decedat, cu ceea ce părea a fi o rană prin autoîmpușcare. Cauza sau modul prin care a avut loc decesul vor fi stabilite de Biroul de Medicină Legală din Collin”, a declarat Poliția din Fresno într-un comunicat, potrivit latimes.com.

Comunicatul celor de la Dallas Cowboys

Echipa din NFL a confirmat decesul și și-a exprimat regretul pentru pierderea jucătorului său.

„Cu maximă tristețe, echipa Dallas Cowboys anunță decesul tragic al lui Marshawn Kneeland în această dimineață. Marshawn a fost un coechipier iubit și un membru al organizației noastre.

Gândurile și rugăciunile noastre legate de Marshawn sunt îndreptate către iubita sa, Catalina, și familia sa”, a transmis Dallas Cowboys, printr-un comunicat.

Kneeland se afla la al doilea sezon în NFL, după ce fusese selectat în runda a doua a Draftului din 2024. Tânărul fundaș devenise recent unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei.

