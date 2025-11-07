Premieră după 1989 Craiova a devenit echipa-fanion a României în Europa, peste FCSB + Veste imensă pentru Champions League

Craiova a repurtat o victorie fantastică, joi, în Conference League: 1-0 cu Rapid Viena, în deplasare.

După ce FCSB a pierdut la Basel, Universitatea a trecut pe primul loc în ceea ce privește contribuția din acest sezon la coeficientul României.

Ultima dată când Craiova a fost deasupra tuturor echipelor din țară pe plan european a fost în 1984-1985.

Actuala echipă a Craiovei deja scrie istorie în acest sezon, deși de la startul lui au trecut doar 4 luni.

Victoria de joi, din capitala Austriei, 1-0 cu Rapid Viena, pe tabloul principal din Conference League, îi aduce Universității un statut pe care nu l-a mai avut de decenii întregi.

De fapt, o situație cu care nu s-a întâlnit niciodată după Revoluție.

În momentul de față, în ierarhia contribuției pentru coeficientul României în cupele europene pentru actualul sezon, Craiova e lider absolut. A beneficiat de faptul că FCSB n-a punctat joi, fiindcă a pierdut meciul din Elveția, 1-3 cu Basel.

Cine a contribuit la coeficientul european al României în 2025-2026

Univ. Craiova 39%

FCSB 36%

CFR 22,3%

U Cluj 2,7%

Niciodată după 1989, Universitatea Craiova, atunci când a participat în cupele europene, n-a avut un punctaj care să o plaseze lider solitar.

Au mai fost cazuri în care a fost și ea la același nivel cu alte echipe care erau pe primul loc, exemple fiind sezoanele 1990-1991, același punctaj cu Dinamo și Poli Timișoara, dar și în 1993-1994, la egalitate cu Steaua, însă de fiecare dată Craiova pierdea departajarea fiindcă evolua, față de celelalte formații, într-o competiție de nivel inferior.

De când actuala echipă a revenit în Europa, vara lui 2017, ea a fost departe și chiar foarte departe pe primul loc. Mai degrabă a legat ani în care s-a clasat pe ultimul loc în privința ajutorului pe care l-a oferit coeficientului României.

SEZON CLASARE CRAIOVA CONTRIBUȚIA NR.1 2017-2018 5 (ultimul) FCSB 2018-2019 4 (ultimul) FCSB 2019-2020 3 (penultimul) CFR 2020-2021 4 (ultimul) CFR 2021-2022 4 (ultimul) CFR 2022-2023 3 (penultimul) CFR 2023-2024 n-a fost Farul 2024-2025 4 (ultimul) FCSB 2025-2026 1 Craiova

În 1984-1985 , Craiova, peste Steaua și Dinamo

Ultima dată când Universitatea Craiova a fost numărul 1 absolut în cupele europene, în duelul cu restul formațiilor românești, a fost în sezonul 1984-1985.

Atunci, gruparea olteană a bifat mai multe victorii decât au avut, la un loc, celelalte 3 reprezentante ale noastre: Dinamo, Steaua și Sportul. Parcursul Craiovei din 84-85, în Cupa UEFA:

Turul 1: 0-1, 1-0 (5-3 la pen.) cu Betis Sevilla

Turul 2: 1-0 și 1-0 cu Olympiacos

Turul 3: 2-0 și 0-4 cu Zeljeznicar

Craiova era spre finalul unui ciclu fantastic, în care realizase inclusiv semifinală de Cupa UEFA în 1982-1983, avându-i în componență, printre alții, pe Balaci, Ștefănscu, Cămătaru, Cârțu, Țicleanu, Tilihoi, Ungureanu, Silviu Lung.

Conform grilei pe care se calculează coeficientul din prezent, în acele vremuri, Universitatea Craiova ar fi fost pe locul 20 în ierarhia europeană a cluburilor, la jumătatea anilor 80.

Șanse mari să fie cap de serie în turul 1 din Champions League

Locul 1 în contribuția coeficientului României din acest sezon nu e singura veste bună pentru Universitatea Craiova.

Punctele pe care le-a acumulat i-au indexat coeficientul, care a ajuns la 8,500 și el poate fi îmbunătățit în continuare, fiindcă echipa mai are de disputat cel puțin 3 jocuri europene.

Chiar și dacă nu va mai adăuga nimic, în vara lui 2026, dacă va câștiga titlul în Liga 1 și va lua startul în Champions League, aproape sigur va fi cap de serie în primul tur preliminar.

În acest sezon, echipe care au avut coeficient de 8,500 s-au aflat în urna capilor de serie în turul 1 UCL.

Ultima dată când Universitatea a evoluat în C1 a fost în 1991-1992. Competiția încă se numea Cupa Campionilor, iar Craiova a fost eliminată încă din primul tur: 2-0 și 0-3 cu Apollon Limassol, campioana Ciprului.

În acest moment, Craiova are un punctaj european cu peste 30% mai mare decât cel pe care îl deținea în vară, când a luat startul în preliminariile Conference.

Acolo a fost cap de serie doar în turul 2, după care s-a aflat în urna outsiderilor, dar chiar și așa le-a eliminat pe Spartak Trnava și Bașakșehir și a acces pe tabloul principal.

