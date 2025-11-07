„«Motorul» revenirii” Andrei Rațiu i-a impresionat pe spanioli, după evoluția din Conference League: „Nu a fost depășit de vreun adversar” +9 foto
Andrei Rațiu foto: IMAGO
Conference League

„«Motorul» revenirii” Andrei Rațiu i-a impresionat pe spanioli, după evoluția din Conference League: „Nu a fost depășit de vreun adversar”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 14:37
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 14:37
  • Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost lăudat de presa spaniolă la finalul partidei de joi seară din Conference League.
  • Fundașul român a contribuit masiv la răsturnarea de scor care i-a adus victoria echipei sale în minutele de prelungire.

Rayo a obținut un succes important în etapa #3 din Conference League, iar evoluția lui Rațiu, introdus în minutul 55, a intrat în atenția jurnaliștilor spanioli.

Presa spaniolă: „Rațiu și Pedro Diaz, «motorul» revenirii”

Deși cele 4 schimbări ale lui Inigo Perez din minutul 55 au creat tensiuni în tehnician și jucătorul Ivan Balliu, strategia acestuia pare să fi fost cea câștigătoare.

„Rațiu și Pedro Diaz, «motorul» revenirii. Remontada a fost reușită de rezerve. Rațiu a fost unul dintre cei mai activi, deși nu a dat pase decisive și nu a marcat.

Cifrele lui Rațiu și Pedro Diaz susțin decizia luată de antrenor. Românul s-a ocupat de o mare parte dintre ieșirile cu mingea, dar și de adversarii ajunși în careu în repriza a doua.

În mai puține minute, a intervenit la fel de mult ca Balliu (64 de atingeri), a dat 10 centrări și a riscat mult la pase. Nu a obținut procente mari, dar asta a fost ceea ce era necesar pentru revenire.

La fel și modul său de a înțelege jocul ofensiv. A reușit, totuși, două pase decisive pentru prin care a fost forțat golul. În atac, a contribuit, de asemenea, la blocarea echipei Lech, cu urcările sale constante pe bandă.

Echipa poloneză a trebuit să fie foarte atentă la combinațiile sale pe flanc cu De Frutos și Pedro Diaz. Fostul jucător al echipei Bordeaux a apărut des pe partea dreaptă a mijlocului terenului pentru a-i furniza mingi românului.

De fapt, dintr-o combinație între cei doi și Lejeune a rezultat golul lui Isi Palazon, pe centrarea asturianului.

În apărare, unde uneori suferă din cauza puternicei sale vocații ofensive, Rațiu s-a remarcat din nou. Cu Rayo condusă, a câștigat singurul tackle pe care l-a încercat, a reușit să respingă două mingi, a blocat un șut și a semnat patru recuperări.

În plus, a câștigat jumătate dintre duelurile la firul ierbii și singurul duel aerian în care a fost implicat. Deși au existat câteva contraatacuri periculoase, românul nu a fost niciodată depășit de vreun adversar”, a scris publicația as.com.

Rayo - Lech Poznan 3-2
Rayo - Lech Poznan 3-2

Galerie foto (9 imagini)

Rayo - Lech Poznan 3-2 Rayo - Lech Poznan 3-2 Rayo - Lech Poznan 3-2 Rayo - Lech Poznan 3-2 Rayo - Lech Poznan 3-2
+9 Foto
labels.photo-gallery

Real Madrid va fi următorul adversar pe care Rayo îl va întâlni, pe teren propriu, în La Liga, iar Andrei Rațiu are șanse mari să înceapă ca titular.

Lech Poznan Rayo Vallecano presa spaniola conference league andrei ratiu
