Dinamo - Craiova 5-1. Alex Pop (26 de ani), atacantul „câinilor”, a vorbit despre succesul categoric obținut de echipa sa.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alex Pop a vorbit despre primul succes obținut în noul sezon și crede că echipa sa ar fi putut să mai marcheze în fața campioanei.

Dinamo - Craiova. Alex Pop ironizează campioana: „La ce ocazii am avut, puteam să mai marcăm”

„Dacă îmi spunea cineva de rezultatul ăsta înainte de meci, nu-l credeam. La ce am arătat pe teren și cum s-a desfășurat jocul, cred că chiar și așa scorul a fost destul de mic, la ce ocazii am avut. Diferența dintre ce a ieșit azi și ce a fost la Ploiești este că azi ne-au intrat ocaziile.

În fotbal, când ești pe teren, nu ai milă. Joci împotriva foștilor colegi, prieteni, dar pe teren sunt adversari. Jucăm pe bani, jucăm pe puncte, fiecare trage pentru el. Ar fi ideal să arătăm așa meci de meci și ca joc, și ca scor. Să sperăm că asta este baza peste care să punem cărămidă după cărămidă.

În fiecare perioadă de mercato, m-am și săturat, sunt o grămadă de speculații, nimănui nu-i convine nimic. Uite că în seara asta cu mulți jucători tineri, cu mulți jucători noi, Dinamo a bătut cu 5-1 campioana României. Asta spune ceva despre transferuri și despre grupul care se formează aici”, a spus Alex Pop.

Obicei nou la Dinamo

Pop a dezvăluit și că, alături de Nuno Campos, Dinamo va sărbători fiecare victorie cu o poză din vestiar postată pe rețelele de socializare:

„Mister a vorbit cu noi, ne-a felicitat și am făcut o poză. Am spus că, de acum încolo, ăsta o să fie obiceiul nostru de a sărbători victoriile în vestiar”.

VIDEO. Marea gafă a lui Webster în Dinamo - Craiova 5-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport