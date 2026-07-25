„Îmi asum acest rezultat” Coelho, îngrijorat după umilința cu Dinamo: „Meciul cu Levski e mai important, dar nu trebuie să jucăm în halul ăsta!” +55 foto
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„Îmi asum acest rezultat” Coelho, îngrijorat după umilința cu Dinamo: „Meciul cu Levski e mai important, dar nu trebuie să jucăm în halul ăsta!”

alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 23:15
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 23:26
  • Dinamo - Craiova 5-1. Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul oltenilor, a vorbit despre umilința suferită de echipa sa la București.
  • Campioana va evolua miercuri, de la ora 20:30, în returul cu Levski Sofia, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Bulgarii s-au impus cu 1-0 în prima manșă.
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Rezervele Craiovei s-au făcut de râs pe „Arcul de Triumf”, iar Coelho a încercat să explice cum a ajuns campioana să fie umilită la București.

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Coelho, îngrijorat după umilința cu Dinamo: „Meciul cu Levski e mai important, dar nu trebuie să jucăm în halul ăsta!”

„Ne-am pierdut concentrarea după ce am primit acel cartonaș roșu. Am avut și noi oportunități bune prin Matei și Nsimba. A venit însă acel cartonaș roșu și meciul a devenit mult mai greu. Totuși, în repriza a doua am reușit să marcăm.

S-a terminat însă totul după. Am luat 3 goluri din faze fixe, două cornere și un penalty. Trebuie să îmbunătățim foarte mult aceste lucruri. Trebuie însă să rămânem echilibrați. Suntem campioni, dar trecutul nu te ajută, trebuie să fim mai buni de atât.

Vreau să le cer scuze suporterilor, meritau mai mult de la echipa noastră. Trebuie să lucrăm mult zilele acestea. Nu cred că am suferit pe prima minge, ci pe a doua. Am avut multe mingi pierdute, trebuie să îmbunătățim asta. Dar mai sunt și altele de îmbunătățit”, a spus Filipe Coelho la Prima Sport.

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„Meciul cu Levski e mai important, dar nu trebuie să jucăm în halul ăsta!”

Apoi, Coelho a spus că a încercat să își odihnească jucătorii importanți pentru returul cu Levski din UCL, însă nu crede că acest lucru poate scuza dimensiunile eșecului.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

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Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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„Am încercat să menajez câțiva jucători, pentru că urmează meciul cu Levski, care e cel mai important joc al nostru. Nu este un rezultat bun, sunt aici ca să mi-l asum.

Dacă aș spune că acest meci este mai important decât cel din Champions League, nu ar fi adevărat. Evident că meciul cu Levski e mai important, dar nu înseamnă că trebuie să jucăm în halul ăsta.

Nu credeam că avem nevoie de un duș rece, dar pare că era nevoie. Vom analiza, vom munci, o luăm pas cu pas în felul nostru. Felicitări lui Dinamo, a fost echipa mai bună, a meritat victoria”, a încheiat tehnicianul portughez.

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