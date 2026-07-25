GOLAZO la Constanța! VIDEO+FOTO. Reușită à la Hagi, de la 60 de metri pentru puștiul de 17 ani al Farului: „Ce gol! Mă bucur că am marcat ca el” +18 foto
Execuția lui Goncear. Foto: captură Prima Sport
Superliga

GOLAZO la Constanța! VIDEO+FOTO. Reușită à la Hagi, de la 60 de metri pentru puștiul de 17 ani al Farului: „Ce gol! Mă bucur că am marcat ca el”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 20:04
  • Farul - Corvinul 2-0. Alexandru Goncear (17 ani) a fost autorul unui supergol, care a închis tabela la Constanța.
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Venit de pe bancă în repriza secundă, puștiul lui Ioan Ovidiu Sabău, debutat în sezonul trecut de Ianis Zicu, a reușit primul său gol în Liga 1.

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Farul - Corvinul 2-0. Alexandru Goncear a înscris de la 60 de metri

În minutul 90+7, la ultima fază, portarul Codruț Sandu a ajuns în jumătatea adversă, forțând egalarea pentru hunedoreni.

Goalkeeper-ul a pasat greșit, Goncear a recuperat mingea și a șutat cu piciorul stâng din propria jumătate, de la 60 de metri.

Sandu nu a mai avut nicio șansă să ajungă balonul care s-a oprit în plasa porții.

Supergolul lui Goncear a amintit de cel reușit de Arda Guler în luna martie, în partida cu Elche, scor 4-1, dar și de supergolurile marcate de Gică Hagi, fostul patron/antrenor al constănțenilor.

Golul de la 60 de metri reușit de Alexandru Goncear / foto: capturi Prima Sport
Golul de la 60 de metri reușit de Alexandru Goncear / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (18 imagini)

Golul de la 60 de metri reușit de Alexandru Goncear / foto: capturi Prima Sport Golul de la 60 de metri reușit de Alexandru Goncear / foto: capturi Prima Sport Golul de la 60 de metri reușit de Alexandru Goncear / foto: capturi Prima Sport Golul de la 60 de metri reușit de Alexandru Goncear / foto: capturi Prima Sport Golul de la 60 de metri reușit de Alexandru Goncear / foto: capturi Prima Sport
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„Mă bucur foarte mult că am marcat primul gol. Și ce gol! Am luat mingea, am văzut că portarul a ieșit și am zis să încerc.

Sincer, când a căzut prima oară mingea în fața porții, n-am crezut că intră, am crezut că sare peste. Dar, când am văzut-o în plasă, am rămas fără cuvinte. Adică m-am bucurat foarte mult”, a declarat Goncear, la Digi Sport.

Întrebat cu ce gol ar asemăna reușita sa, puștiul Farului a transmis:

„Doar cu al domnului Hagi. Cum a și dat foarte multe în cariera lui, mă bucur că am marcat și eu la fel”.

VIDEO. Supergolul reușit de Alexandru Goncear în Farul - Corvinul 2-0

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