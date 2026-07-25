Liga 1, etapa #2 LIVE de la 17:30, Farul - Corvinul » De la 20:30 se joacă derby-ul rundei, Dinamo - U Craiova

- Farul joacă împotriva celor de la Corvinul, astăzi, de la 17:30, în etapa #2 din Liga 1.
- De la 20:30 se joacă derby-ul etapei, Dinamo - Universitatea Craiova.
- Toate partidele din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
În prima zi a etapei #2, UTA Arad a remizat cu Oțelul Galați, scor 2-2, iar FC Argeș a câștigat în 10 oameni meciul cu Petrolul, scor 1-0.
Azi, 25 iulie
Farul Constanța - Corvinul Hunedoara, ora 17:30
- Arbitru: Baban Vlad Mircea. Asistenți: Vișan Florian Alexandru și Duta George Bogdan. Arbitru VAR: Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR: Ghinguleac Adrian
- Stadion: Central Academia Hagi
Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20:30
- Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenți: Marica Mihai Marius și Tunyogi Ferencz. Arbitru VAR: Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR: Gheroghe Sebastian Eugen
- Stadion: „Arcul de Triumf”
Programul complet al etapei #2 din Superliga:
Duminică, 26 iulie
- Sepsi - Universitatea Cluj, ora 17:30
- Csikszereda - FCSB, ora 20:30
Luni, 27 iulie
- CFR Cluj - FC Voluntari, ora 18.30
- FC Botoșani - Rapid, ora 21:30
S-a jucat:
UTA Arad - Oțelul Galați 2-2
- Au marcat: Sinani (min. 73), Papeau (min. 90+4) / Andrezinho (min. 21), Patrick (min. 45+3)
Echipele de start:
- UTA Arad: Gorcea - Dorobanțu, Ouaneh, Pospelov, Alomerovic - Mino, Odada - Abdallah, Roman, Tzionis - Coman
- Rezerve: Tordai - Bădescu, Benga, Ile, Oaidă, Padula, Papeau, Pitu, Sinani, Țăroi, Tolcea
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Oțelul: Dur-Bozoancă - Sylla, Ne Lopes, Iacob, Kazu - Pedro, Lameira, Ciobanu - Bordun, Patrick, Andrezinho
- Rezerve: Paharnicu, M. Contra - Bălănică, Christopoulos, Frunză, Paulino, Lungu, C. Neicu, E. Neicu, Olteanu, Zhelev
- Antrenor: Stjepan Tomas
- Stadion: Francisc Neumann
- Arbitru: Vădana Sorin / Asistenți: Necula Mihaita și Ilinca Cristi Daniel / Arbitru VAR: Petrescu Radu Marian / Asistent VAR: Trandafir Cristina
FOTO. Gol senzațonal reușit de Papeau
Galerie foto (13 imagini)
FC Argeș - Petrolul Ploiești 1-0
- A marcat: R. Moldoveanu (min. 17)
- FC Argeș: Straton - Tofan, Tudose, Sadriu, Borța - Rață, Sierra - Moldoveanu, Pîrvu, Emmers - Matos
- Rezerve: Căbuz, Șerban, Antoniou, Balaure, Dulcea, Garutti, Idowu, Luvambo, Micovschi, Oancea, Rădescu
- Antrenor: Bogdan Andone
- Petrolul: Zima - Căpușă, Zaian, Papp, Dumitrescu - Ludewig, Argeșanu, Bran Flores, Martins - Jerdea, Santos Teixeira
- Rezerve: Georgescu, Rădulescu, Boțogan, Costache, Huseynov, Ioniță, Leescu, Manolache, N'Lundulu, Paraschiv, Tolea, Țuțu
- Antrenor: Ricardo Sousa
- Stadion: Orășenesc (Mioveni)
- Arbitru: Fesnic Horatiu / Asistenți: Neacsu Ionut-Traian și Vodă Alexandru-Mihai / Arbitru VAR: Gaman George Catalin / Asistent VAR: Mazilu Ovidiu
FOTO. Straton a părăsit terenul în lacrimi
Galerie foto (29 imagini)
Urmează:
Clasamentul în Liga 1 după prima etapă
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Oțelul
|2
|4
|2
|U Craiova
|1
|3
|3
|Corvinul
|1
|3
|4
|FCSB
|1
|3
|5
|Rapid
|1
|3
|6
|U Cluj
|1
|3
|7
|Petrolul
|2
|3
|8
|FC Argeș
|2
|3
|9
|FC Botoșani
|1
|1
|10
|FC Voluntari
|1
|1
|11
|UTA Arad
|2
|1
|12
|Farul
|1
|0
|13
|CFR Cluj
|1
|0
|14
|Dinamo
|1
|0
|15
|Sepsi
|1
|0
|16
|Csikszereda
|1
|0