Liga 1, etapa #2 LIVE de la 17:30, Farul - Corvinul » De la 20:30 se joacă derby-ul rundei, Dinamo - U Craiova +13 foto
Azi începe etapa #2 din noul sezon de Liga 1
Superliga

Liga 1, etapa #2 LIVE de la 17:30, Farul - Corvinul » De la 20:30 se joacă derby-ul rundei, Dinamo - U Craiova

alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 09:10
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 09:18
  • Farul joacă împotriva celor de la Corvinul, astăzi, de la 17:30, în etapa #2 din Liga 1.
  • De la 20:30 se joacă derby-ul etapei, Dinamo - Universitatea Craiova.
  • Toate partidele din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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În prima zi a etapei #2, UTA Arad a remizat cu Oțelul Galați, scor 2-2, iar FC Argeș a câștigat în 10 oameni meciul cu Petrolul, scor 1-0.

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Azi, 25 iulie

Farul Constanța - Corvinul Hunedoara, ora 17:30

  • Arbitru: Baban Vlad Mircea. Asistenți: Vișan Florian Alexandru și Duta George Bogdan. Arbitru VAR: Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR: Ghinguleac Adrian
  • Stadion: Central Academia Hagi

Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20:30

  • Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenți: Marica Mihai Marius și Tunyogi Ferencz. Arbitru VAR: Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR: Gheroghe Sebastian Eugen
  • Stadion: „Arcul de Triumf”

Programul complet al etapei #2 din Superliga:

Duminică, 26 iulie

  • Sepsi - Universitatea Cluj, ora 17:30
  • Csikszereda - FCSB, ora 20:30

Luni, 27 iulie

  • CFR Cluj - FC Voluntari, ora 18.30
  • FC Botoșani - Rapid, ora 21:30

S-a jucat:

UTA Arad - Oțelul Galați 2-2

  • Au marcat: Sinani (min. 73), Papeau (min. 90+4) / Andrezinho (min. 21), Patrick (min. 45+3)
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Echipele de start:

  • UTA Arad: Gorcea - Dorobanțu, Ouaneh, Pospelov, Alomerovic - Mino, Odada - Abdallah, Roman, Tzionis - Coman
  • Rezerve: Tordai - Bădescu, Benga, Ile, Oaidă, Padula, Papeau, Pitu, Sinani, Țăroi, Tolcea
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Sylla, Ne Lopes, Iacob, Kazu - Pedro, Lameira, Ciobanu - Bordun, Patrick, Andrezinho
  • Rezerve: Paharnicu, M. Contra - Bălănică, Christopoulos, Frunză, Paulino, Lungu, C. Neicu, E. Neicu, Olteanu, Zhelev
  • Antrenor: Stjepan Tomas
  • Stadion: Francisc Neumann
  • Arbitru: Vădana Sorin / Asistenți: Necula Mihaita și Ilinca Cristi Daniel / Arbitru VAR: Petrescu Radu Marian / Asistent VAR: Trandafir Cristina

FOTO. Gol senzațonal reușit de Papeau

Galerie foto (13 imagini)

Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport
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FC Argeș - Petrolul Ploiești 1-0

  • A marcat: R. Moldoveanu (min. 17)
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  • FC Argeș: Straton - Tofan, Tudose, Sadriu, Borța - Rață, Sierra - Moldoveanu, Pîrvu, Emmers - Matos
  • Rezerve: Căbuz, Șerban, Antoniou, Balaure, Dulcea, Garutti, Idowu, Luvambo, Micovschi, Oancea, Rădescu
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Petrolul: Zima - Căpușă, Zaian, Papp, Dumitrescu - Ludewig, Argeșanu, Bran Flores, Martins - Jerdea, Santos Teixeira
  • Rezerve: Georgescu, Rădulescu, Boțogan, Costache, Huseynov, Ioniță, Leescu, Manolache, N'Lundulu, Paraschiv, Tolea, Țuțu
  • Antrenor: Ricardo Sousa
  • Stadion: Orășenesc (Mioveni)
  • Arbitru: Fesnic Horatiu / Asistenți: Neacsu Ionut-Traian și Vodă Alexandru-Mihai / Arbitru VAR: Gaman George Catalin / Asistent VAR: Mazilu Ovidiu

FOTO. Straton a părăsit terenul în lacrimi

Cătălin Straton a părăsit terenul în lacrimi în prima repriză a meciului cu Petrolul. Foto: Captură Prima Sport
Cătălin Straton a părăsit terenul în lacrimi în prima repriză a meciului cu Petrolul. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (29 imagini)

Cătălin Straton a părăsit terenul în lacrimi în prima repriză a meciului cu Petrolul. Foto: Captură Prima Sport Cătălin Straton a părăsit terenul în lacrimi în prima repriză a meciului cu Petrolul. Foto: Captură Prima Sport Cătălin Straton a părăsit terenul în lacrimi în prima repriză a meciului cu Petrolul. Foto: Captură Prima Sport Cătălin Straton a părăsit terenul în lacrimi în prima repriză a meciului cu Petrolul. Foto: Captură Prima Sport Cătălin Straton a părăsit terenul în lacrimi în prima repriză a meciului cu Petrolul. Foto: Captură Prima Sport
+29 Foto
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Urmează:

Clasamentul în Liga 1 după prima etapă

LocEchipaMeciuriPuncte
1Oțelul 24
2U Craiova13
3Corvinul13
4FCSB13
5Rapid 13
6U Cluj13
7Petrolul 23
8FC Argeș23
9FC Botoșani11
10FC Voluntari11
11UTA Arad21
12Farul 10
13CFR Cluj10
14Dinamo 10
15Sepsi 10
16Csikszereda10

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