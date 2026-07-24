„S-a schimbat totul” Dinamoviștilor le e greu cu noul sistem de joc: „Echipa asta s-a pregătit trei ani de zile pentru altul” +5 foto
Alex Pop
Superliga

„S-a schimbat totul” Dinamoviștilor le e greu cu noul sistem de joc: „Echipa asta s-a pregătit trei ani de zile pentru altul”

alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 10:38
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 10:46
  • Atacantul dinamovist Alex Pop, 26 de ani, spune că roș-albii au nevoie de timp pentru a se obișnui cu sistemul noului antrenor Nuno Campos
  • Sâmbătă de la 20:30, „câinii” joacă acasă cu U Craiova, pe stadionul „Arcul de Triumf”
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Portughezul preferă să joace 4-4-2, față de sistemul favorit al fostului tehnician, Zeljko Kopic, 4-3-3. Fotbaliștii nu s-au adaptat încă sută la sută.

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Alex Pop, atacant Dinamo: „E normal să fie puțin greu la început”

„În acest început de sezon mai pot apărea nesincronizări între noi pe teren, faze care să ducă la anumite greșeli, e normal.

Echipa asta s-a pregătit trei ani de zile pentru un sistem de joc, iar acum s-a schimbat totul. E normal să fie puțin greu la început.

E greu de spus cum vom arăta peste 10 etape. Noi am vrea să avem primele trei puncte în buzunar după meciul cu Universitatea Craiova.

Nici la Ploiești nu am arătat rău, statisticile au vorbit de la sine. Am avut 20 de șuturi, bară, ocazii, dar mai trebuie să o și băgăm în poartă.

Și în sezonul trecut am suferit în unele meciuri în care nu am marcat, așa s-a întâmplat și la Ploiești. Sperăm că acest lucru se va schimba. Sper ca în acest sezon să înscriem mai mult", a declarat Alex Pop pentru sport.ro.

Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures
Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures

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Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures Petrolul - Dinamo, în prima etapă a Ligii 1 (sezonul 2026-2027). Foto: Sportpictures
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