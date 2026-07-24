Impresionați de Chivu Jucătorii lui Inter scot în evidență calitățile antrenorului român: „A fost  esențial pentru noi într-un moment dificil” +17 foto
Cristi Chivu
Campionate

Impresionați de Chivu Jucătorii lui Inter scot în evidență calitățile antrenorului român: „A fost esențial pentru noi într-un moment dificil”

alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 10:10
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 10:19
  • Cristi Chivu continuă să se bucure de aprecierea vestiarului lui Inter, iar doi dintre jucătorii formației nerazzurre au vorbit despre impactul pe care antrenorul român l-a avut asupra echipei.
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Carlos Augusto, 27 de ani, a subliniat că experiența lui Chivu ca fost mare fotbalist și câștigător de trofee îl ajută să transmită un mesaj clar jucătorilor.

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Jucătorii lui Inter, despre Chivu: „Ne-a oferit foarte multă încredere”

„A fost un mare fotbalist, cu multă experiență. A câștigat foarte multe și știe că, după ce ai câștigat, trebuie să ridici și mai mult nivelul mental.

Știe că există jucători care, după o victorie, pot să se relaxeze puțin, însă el a trecut deja prin astfel de situații.

Mesajul pe care vrea să ni-l transmită este acesta: să nu coborâm niciodată nivelul mental și să rămânem mereu concentrați”, a declarat fundașul brazilian.

La rândul său, portarul Josep Martinez, 28 de ani, a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut echipa și despre rolul avut de tehnicianul român.

„Nu este ușor să preiei o echipă și să obții rezultate imediat, mai ales după un sezon în care ajunsesem până la capăt în toate competițiile, fără să reușim să câștigăm.

Ne-a oferit foarte multă încredere într-un moment dificil și a fost esențial pentru noi”, a spus goalkeeperul spaniol.

  • Cristi Chivu a preluat banca tehnică a lui Inter după plecarea lui Simone Inzaghi și a menținut echipa la cel mai înalt nivel, într-un sezon în care nerazzurrii au câștigat eventul.

Galerie foto (17 imagini)

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