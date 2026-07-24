Start impresionant în „pepiniera” Formulei 1 Pilotul român David Cosma Cristofor se remarcă la una una dintre cele mai de succes echipe din motorsportul mondial +10 foto
Pilotul român David Cosma Cristofor
Formula 1

Start impresionant în „pepiniera” Formulei 1 Pilotul român David Cosma Cristofor se remarcă la una una dintre cele mai de succes echipe din motorsportul mondial

alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 10:28
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 20:54
  • Pilotul român David Cosma Cristofor, 17 ani, se pregătește pentru etapa de la Mugello din Campionatul Italian de Formula 4, după un start de sezon impresionant, în care a urcat de opt ori pe podium în primele nouă curse.
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Aflat la primul său sezon în cadrul prestigioasei echipe PREMA Racing, românul s-a remarcat prin constanță și rezultate, rămânând în lupta pentru primele locuri ale clasamentului general într-un campionat considerat una dintre principalele rampe de lansare către Formula 1.

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David Cosma Cristofor este unul dintre favoriții etapei de la Mugello

Grila din acest sezon reunește 50 de piloți din 27 de țări.

Etapa de la Mugello este privită ca una dintre cele mai dificile ale sezonului, circuitul italian fiind recunoscut pentru configurația sa tehnică și pentru provocările pe care le oferă piloților.

Pilotul român David Cosma Cristofor se pregătește pentru etapa de la Mugello din Campionatul Italian de Formula 4 (8).jpeg
Pilotul român David Cosma Cristofor se pregătește pentru etapa de la Mugello din Campionatul Italian de Formula 4 (8).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Pilotul român David Cosma Cristofor se pregătește pentru etapa de la Mugello din Campionatul Italian de Formula 4 (1).jpeg Pilotul român David Cosma Cristofor se pregătește pentru etapa de la Mugello din Campionatul Italian de Formula 4 (2).jpeg Pilotul român David Cosma Cristofor se pregătește pentru etapa de la Mugello din Campionatul Italian de Formula 4 (3).jpeg Pilotul român David Cosma Cristofor se pregătește pentru etapa de la Mugello din Campionatul Italian de Formula 4 (4).jpeg Pilotul român David Cosma Cristofor se pregătește pentru etapa de la Mugello din Campionatul Italian de Formula 4 (5).jpeg
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„Sunt nerăbdător să revin pe circuit la Mugello. Primele etape ne-au oferit încredere și am demonstrat că avem ritmul necesar pentru a lupta pentru podium.

Împreună cu echipa am pregătit foarte bine acest weekend, iar obiectivul este să continuăm seria podiumurilor și să acumulăm cât mai multe puncte în clasament”, a declarat David Cosma Cristofor.

Pilotul român a fost unul dintre cei mai constanți concurenți în prima parte a sezonului și speră să își păstreze forma bună și în runda a patra a campionatului.

Programul etapei de la Mugello începe vineri, cu sesiunile de antrenamente și calificări, în timp ce cele trei curse sunt programate sâmbătă și duminică.

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