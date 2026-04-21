Mercedes pune frână Toto Wolff, după ce Antonelli a fost comparat cu Ayrton Senna: „Nu-mi place. Are doar 19 ani”

Kimi Antonelli (19 ani) evoluează conform așteptărilor în cel de-al doilea sezon al său, a declarat, luni, șeful echipei Mercedes, Toto Wolff.

Germanul încearcă să tempereze entuziasmul din jurul tânărului pilot italian, care a obținut două victorii consecutive în sezonul din 2026 al Formulei 1.

Antonelli, cel mai tânăr lider al clasamentului din Formula 1 din istorie și, totodată, primul italian care câștigă două curse la rând de la victoriile înregistrate de Alberto Ascari în 1953, îl devansează cu nouă puncte pe experimentatul său coechipier, George Russell (28 de ani).

Toto Wolff: „ Nu-mi place să văd comparații cu Ayrton Senna”

„În ceea ce-l privește pe Kimi, am fost întotdeauna foarte clari în privința obiectivelor noastre”, a declarat Wolff reporterilor, potrivit Reuters.

„Primul nostru an a fost de învățare, cu performanțe excelente, momente de vârf, dar și alte momente foarte dificile. Și exact asta am văzut. Acum suntem în al doilea an, iar el continuă să se dezvolte așa cum speram și previzionam.

Desigur, în Italia toată lumea vrea să vorbească despre campionate mondiale și apar comparații cu Ayrton Senna (n.red. - triplul campion mondial brazilian care a murit în 1994), ceea ce nu-mi place să văd, pentru că Antonelli are doar 19 ani”, a continuat team leader-ul Mercedes.

Totuși, Wolff a lăudat modul în care tânărul pilot italian gestionează presiunea la care este supus.

„Se descurcă foarte bine. Cred că în cadrul echipei există momente în care îl sprijinim. Alteori, exercităm mai multă presiune. Dar, în general, totul se desfășoară conform așteptărilor”, a subliniat Wolff.

FOTO. Kimi Antonelli, în lacrimi după victoria din China

Toto Wolff: „George Russell este esențial”

Întrebat și despre situația lui George Russell, Wolff a spus englezul, care a început sezonul ca favorit la titlu și lider al echipei pe circuit, a avut ghinion după ce a câștigat cursa din Australia, prima din sezonul 2026.

Britanicul a terminat pe locul doi în China, după ce o problemă i-a afectat sesiunea de calificări, iar apoi a trebuit să lupte pentru a reveni în cursă după ce un safety car l-a forțat să stea la coadă la boxa Mercedes pentru a-și schimba pneurile.

În Japonia, Russell a terminat pe locul patru, după ce safety car-ul a fost trimis pe pistă imediat după ce englezul a intrat la boxe în timp ce era în fața lui Antonelli, care încă nu intrase pentru a-și schimba pneurile. În momentul în care a făcut-o, italianul a rămas pe prima poziție.

„Nu am văzut multe greșeli făcute de George până acum, dar am văzut curse care i-au fost potrivnice și pe care le-ar fi putut câștiga în perioadele cu safety car sau în care a rămas blocat în trafic”, a spus Wolff.

„Conduce la un nivel atât de înalt, încât este esențial pentru succesul echipei. Are un caracter extraordinar. Este un pilot Mercedes și acest lucru este evident”, a încheiat Toto Wolff.

Clasamentul piloților (TOP 10):

Kimi Antonelli (Mercedes) - 72 de puncte George Russell (Mercedes) - 63 de puncte Charles Leclerc (Ferrari) - 49 de puncte Lewis Hamilton (Ferrari) - 41 de puncte Lando Norris (McLaren) - 25 de puncte Oscar Piastri (McLaren) - 21 de puncte Oliver Bearman (Haas) - 17 puncte Pierre Gasly (Alpine) - 15 puncte Max Verstappen (Red Bull Racing) - 12 puncte Liam Lawson (Racing Bulls) - 10 puncte

