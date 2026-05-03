Farsa FIFA. Ce pregătește Infantino! Va fi ales elvețianul înaintea alegerilor? A schimbat statutul pentru al 4-lea mandat de președinte
Gianni Infantino, la ultimul congres FIFA, joi, la Vancouver. Foto: Imago
alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 15:26
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 15:26
  • Gianni Infantino (56 de ani) de un deceniu președintele FIFA, a anunțat că se va prezenta și la alegerile din 2027. 
  • Ce a făcut elvețianul pentru a putea candida din nou și ce pregătește pentru congresul de la Rabat (Maroc), în primăvara viitoare. 

Foarte controversat în lumea fotbalului, Gianni Infantino are șanse mari să rămână președintele FIFA până în 2031. Adică 15 ani!

Avocatul elvețian a fost ales liderul forului mondial în urmă cu un deceniu, după scandalul de corupție Blatter-Platini.

Infantino a fost reales de două ori la FIFA prin aclamații

Pe 26 februarie 2016, Infantino a câștigat cu 56,1% din voturi duelul cu Salman bin Ibrahim Al-Khalifa (Bahrain), de 13 ani președintele confederației asiatice, actual prim-vicepreședinte al Consiliului FIFA (Răzvan Burleanu este membru).

Ulterior, și-a întărit de două ori poziția la alegeri speciale:

  • 5 iunie 2019, la Paris, Franța. Candidat unic, reales prin aclamații. 
  • 16 martie 2023, la Kigali, Rwanda. Încă o dată, fără adversar. La fel, prin aplauze.

Infantino a vrut să candideze din nou, în 2027, deși, teoretic, nu mai avea voie, pentru că președintele FIFA poate conduce maximum trei mandate, iar el avea trei mandate.

Infantino a schimbat statutul FIFA și va candida pe 18 martie 2027

A modificat statutul pentru ca prima perioadă, 2016-2019, să fie considerată incompletă și să i permită încă o candidatură, pentru al treilea mandat complet, 2027-2031.

La ultimul congres FIFA, în această săptămână, joi, 30 aprilie, Infantino a confirmat că anul viitor se va prezenta la alegeri.

Pe 18 martie 2027, la Rabat. Maroc este un aliat puternic al președintelui FIFA. Va organiza Mondialul din 2030, alături de Spania și Portugalia (plus startul CM în Argentina, Paraguay și Uruguay, primele trei meciuri ale competiției, ca ediție „centenar”).

Elvețianul a câștigat înainte de alegeri

Aproape sigur, va fi reales. De fapt, și-a asigurat majoritatea încă de acum. Potrivit The Times, 111 din cele 211 de federații membre FIFA i-au promis sprijin absolut.

Ce înseamnă aceste 111 foruri? Toate din confederațiile africane (CAF), asiatice (AFC) și sud-americane (CONMEBOL). Va fi votat în unanimitate.

52,61% este procentul
de voturi asigurat de acum de Gianni Infantino pentru alegerile din 2027

Infantino, a treia oară fără contracandidat?

Foarte probabil, Infantino nici nu va avea nevoie de toate aceste voturi.

Se așteaptă ca numărul 1 de la Zurich să nu aibă contracandidat nici pe 18 martie 2027, la Rabat.

Va fi reales tot prin aclamații. Cei din sală îl vor aplauda în picioare și va rămâne până în 2031.

15 ani va fi Infantino aproape sigur președintele FIFA. Doar cu doi ani mai puțin decât Sepp Blatter (1998-2015), considerat chiar de compatriotul său „dictatorul” forului mondial.

8 milioane
de dolari (6,8 milioane de euro) primește fiecare federație membră FIFA pe parcursul unui mandat prezidențial de 4 ani. În 2016, când a fost ales Infantino, suma era de două milioane $

