Alex Zanardi a murit Fostul pilot de Formula 1 avea 59 de ani. Accidentele care i-au schimbat viața: „Ne-a oferit puterea de a nu renunța niciodată"
Alex Zanardi (FOTO: IMAGO)
Formula 1

Silviu Dumitru
Publicat: 02.05.2026, ora 13:16
Actualizat: 02.05.2026, ora 16:06
  • Alex Zanardi, fost pilot de Formula 1, a murit la vârsta de 59 de ani.
  • Cariera sa a fost marcată de două accidente care i-au schimbat viața.

Familia lui Zanardi a precizat că acesta a decedat vineri seara: „Alex a murit în pace, înconjurat de dragostea celor apropiați”. Nu a fost precizată cauza decesului.

Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Accidentele care i-au schimbat viața

Zanardi a concurat în Formula 1 în perioadele 1991-1994 și 1999-2001. A reprezentat echipele Jordan, Minardi, Lotus și Williams, iar cel mai bun rezultat al său a fost locul 6 obținut în Marele Premiu al Braziliei din 1993.

În 2001, Zanardi și-a pierdut ambele picioare într-un accident îngrozitor de cursă, în Germania. La acea vreme concura în CART (Championship Auto Racing Teams), competiție în care câștigase două titluri, în 1998 și 1999, scrie apnews.com.

După o oprire târzie la boxe, Zanardi a accelerat brusc în momentul în care încerca să reintre pe circuit, a pierdut controlul mașinii și a intrat în derapaj pe pistă, chiar în calea lui Patrick Carpentier.

Acesta a reușit să-l evite, dar Alex Tagliani, care se afla chiar în spatele lui Carpentier în acel moment, nu a reușit, iar mașina lui Zanardi a fost lovită.

În timpul recuperării, italianul și-a proiectat singur protezele, glumea spunând că s-a făcut mai înalt, și a învățat să meargă din nou.

Când m-am trezit fără picioare, m-am uitat la jumătatea care mi-a rămas, nu la jumătatea pe care o pierdusem. Alex Zanardi

Italianul a devenit un important atlet paralimpic, dar a fost din nou victima unui accident pe 19 iunie 2020. A pierdut controlul handbike-ului său în timpul unei competiții din Toscana, s-a rostologit de două ori și s-a izbit de un camion.

Zanardi a fost plasat atunci în comă artificială şi supus la trei operaţii la cap. După o lună la Siena, a fost internat la terapie intensivă la Milano, iar ulterior el a fost transferat la Padova. A fost externat după 18 luni în spital, iar în decembrie 2021 s-a întors acasă.

6 medalii
a cucerit Alex Zanardi la Jocurile Paralimpice din 2012 și 2016 (4 de aur și 2 de argint)

Giorgia Meloni, despre Alex Zanardi: „A știut să se ridice de fiecare dată”

Premierul italian Giorgia Meloni a transmis un mesaj pe platforma X.

„Italia pierde un mare campion și un om extraordinar, capabil să transforme fiecare provocare a vieții într-o lecție de curaj, tărie și demnitate.

Alex Zanardi a știut să se ridice de fiecare dată, înfruntând chiar și cele mai grele provocări cu determinare, luciditate și o tărie de spirit cu adevărat excepțională.

Prin realizările sale sportive, prin exemplul său și prin umanitatea sa, el ne-a oferit tuturor mult mai mult decât o victorie: ne-a oferit speranță, mândrie și puterea de a nu renunța niciodată.

În numele meu și al guvernului, transmit gândurile mele sincere și cea mai profundă compasiune familiei sale și tuturor celor care l-au iubit. Mulțumesc pentru tot, Alex”, a scris Meloni pe X.

formula 1 Jocurile Paralimpice deces alex zanardi
