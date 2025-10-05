Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele

Alexander Zverev (28 de ani, #3 ATP) îi acuză pe directorii de turnee că iau măsuri pentru a-i ajuta pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) să ajungă în finale.

Cum răspunde italianul și ce spun statisticile, în rândurile de mai jos.

După ce s-a calificat în turul 3 al Mastersului de la Singapore, Zverev a lansat un atac la adresa rivalilor din fruntea ierarhiei ATP.

Alexander Zverev: „Astăzi poți juca aproape la fel pe orice suprafață”

Alcaraz și Sinner au confiscat circuitul ATP! Rămas la mare distanță în urma lor, Zverev caută vinovați: susține că organizatorii competițiilor încetinesc terenurile pentru a-i favoriza pe adversarii săi.

„Nu-mi place când viteza terenului este aceeași peste tot. Știu că directorii de turnee se îndreaptă în această direcție pentru că, evident, vor ca Sinner și Alcaraz să beneficieze, să performeze bine și, eventual, să ajungă în finală.

Întotdeauna am avut suprafețe foarte diferite: nu puteai juca același tenis în același mod pe iarbă, zgură și hard. Astăzi poți juca aproape la fel pe orice suprafață”, a spus Zverev, potrivit puntodebreak.com.

De aceeași părere este și Roger Federer. Elvețianul explica în urmă cu două săptămâni: „Ai nevoie de lovituri extraordinare ca să îl bați pe Sinner. Dacă terenul e rapid, poate ar avea nevoie doar de câteva lovituri bune la momentul potrivit pentru a-l învinge”.

4.970 de puncte este diferența dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev în clasamentul ATP. Germanul este mai aproape de locul 50 (4.940 de puncte) decât de poziția secundă a ierarhiei

Jannik Sinner se apără: „Nu eu fac terenurile”

Italianul a părut surprins în momentul în care a fost rugat să comenteze afirmațiile lui Zverev.

„Nu știu, terenurile nu le fac eu, nici Carlos. Nu este decizia noastră. Încercăm să ne adaptăm în fiecare situație. Oricum, simt că în fiecare săptămână suprafața este un pic diferită.

Am jucat un tenis foarte bun chiar și atunci când terenurile erau mai rapide. Dar nu eu fac terenurile, eu doar încerc să joc cel mai bun tenis posibil”, a afirmat Sinner, potrivit gazzetta.it.

Right after his match, we asked Jannik Sinner for his thoughts on Zverev’s claim that tournament directors are “helping” him and Alcaraz by slowing down the courts. Here’s his first reaction (for BB Tennis) pic.twitter.com/PYNxdgdhQl — Lina Shokh (@LinaShokh) October 4, 2025

Tot la Shanghai, Djokovic s-a plâns de calendarul mult prea încărcat din circuitul ATP. A vorbit și despre modificările suferite de suprafețele de joc.

„Mulți se plâng, dar nimeni nu face nimic când contează. Exact ca și cu problema suprafeței. Care există, este reală și ar trebui făcut ceva, dar de ani de zile sunt doar vorbe în vânt”, a spus Nole.

8 turnee a câștigat Carlos Alcaraz în 2025. Jannik Sinner și-a adăugat în palmares 3 titluri

Ce spun statisticile

Jucătorii cu stiluri care se bazează pe viteză, serviciu sau varietate pot avea de suferit odată cu uniformizarea suprafețelor de joc, scrie Marca.

Ce reclamă Zverev și alți jucători? Faptul că tenisul modern tinde spre predictibilitate. Dacă turneele majore se îndreaptă către condiții care favorizează consistența pe linia de tund a terenului, jucătorii de elită care au aceste puncte forte vor beneficia disproporționat.

În acest sezon, organizatorii turneului de la Shanghai au redus drastic viteza terenurilor.

Competițiile din Canada și Cincinnati sunt singurele de categorie Masters disputate pe hard cu un scor CPI care depășește 40 de puncte, indicatorul care măsoară viteza și clasifică terenurile ca fiind rapide dacă depășesc această limită.

Alcaraz s-a impus în SUA după o finală în care Sinner s-a retras la scorul de 0-5 în primul set. Niciunul dintre cei doi nu a participat la turneul de la Toronto, câștigat de Ben Shelton.

La Miami, o altă competiție unde suprafața de joc este rapidă, Carlos s-a oprit în turul al doilea, fiind învins în trei seturi de experimentatul David Goffin (34 de ani). Jannik nu a putut participa, fiind suspendat la acel moment din cauza cazului de dopaj în care a fost implicat.

Liderii ATP s-au întâlnit și în ultimul act de la US Open, unde trofeul a fost câștigat tot de Alcaraz.

Turneu Suprafață CPI (precedenta valoare / prezent) Australian Open Hard 43.0 / 50.0 Indian Wells Hard 36.9 / 30.9 Miami Hard 35.5 / 40.7 Monte Carlo Zgură 29.1 / 29.0 Madrid Zgură 27.0 / 26.1 Roma Zgură 29.3 / 28.9 Roland Garros Zgură 21.0 Wimbledon Iarbă 37.0 Canadian Open Hard 37.8 / 44.6 Cincinnati Hard 42.5 / 43.0 US Open Hard 43.0 / 42.8 Shanghai Hard 40.8 / 32.8 Paris Indoor Hard 40.4 / 45.5 Turneul Campionilor Indoor Hard 43.8 / 39.4

<30: suprafață lentă

30-34: suprafață lentă-medie

35-39: suprafață medie

40-44: suprafață medie-rapidă

44>: suprafață rapidă

Sursă: courtspeed.com

