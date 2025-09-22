Roger Federer (44 de ani) susține că directorii turneelor îi favoriează pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), pe care îi doresc cu orice preț în finale.

Ultimele 3 finale de Grand Slam s-au disputat între cei doi mari rivali, care au câștigat ultimele 8 trofee puse în joc.

Prezent la podcastul Served, prezentat de Andy Roddick, tenisman pe care l-a învins în 4 finale de Grand Slam, Federer n-a ezitat să arate cu degetul spre directorii turneelor de tenis.

Acuzați de Roger Federer. Starul elvețian nu s-a cenzurat: „Turneele îi favorizează pe Alcaraz și Sinner! De asta îi vezi în toate finalele”

„Înțeleg că încearcă să facă terenurile mai lente. Acest lucru îi avantajează, pentru că ai nevoie de lovituri extraordinare ca să îl bați pe Sinner. Dacă terenul e rapid, poate ar avea nevoie doar de câteva lovituri bune la momentul potrivit pentru a-l învinge. Sigur șefii turneelor gândesc: «Prefer ca Sinner și Alcaraz să joace în finală»”, explică Federer.

Elvețianul care a câștigat 20 de turnee de Mare Șlem nu e de acord cu această strategie: „Toate meciurile arată la fel, săptămână de săptămână. Poate e mai ușor de înțeles de mase, dar e prea lipsit de suspans pentru puriști”.

Pe vremea mea, erau foarte multe suprafețe diferite. Câteodată, noi nici nu ne întâlneam (n.r. - cu rivalii Nadal și Djokovic). Așa apăreau meciuri spectaculoase. Roger Federer

Alcaraz și Sinner au confiscat circuitul ATP

Noi lideri ai tenisului masculin, Alcaraz și Sinner, nu mai au rivali. În ierarhia mondială, cei doi au peste 10.000 de puncte, adică aproape dublu față de urmăritori! Djokovic, ultimul veteran din Big 3 încă activ, este pe locul 4, cu 4.830 de puncte!

În ultimii doi ani, nu există finală de Grand Slam fără ca măcar unul dintre Carlos și Jannik să fie prezent și să o și câștige. Mai mult, cei doi și-au disputat ultimele trei trofee, Alcaraz impunându-se la Roland Garros și US Open, iar Sinner la Wimbledon.

