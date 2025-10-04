„Ar trebui să arzi în iad!”  Mesaj grotesc primit de Eva Lys după înfrângerea suferită la China Open
Eva Lys. Foto: IMAGO
„Ar trebui să arzi în iad!" Mesaj grotesc primit de Eva Lys după înfrângerea suferită la China Open

  • Eva Lys (23 de ani, #66 WTA) a oferit un răspuns după criticile apărute în mediul online după ce a fost învinsă de Coco Gauff (21 de ani, #3 WTA) la China Open.

La turneul de la Beijing, sportiva germană s-a oprit în sferturile de finală, după ce pierdut în fața americancei Gauff, scor 3-6, 4-6.

Eva Lys răspunde criticilor după înfrângerea de la China Open

După eșec, sportiva de 23 de ani a distribuit un mesaj grotesc care fusese postat pe Instagram, alături de o fotografie în care se afla ea.

Îi doresc acestei c***e și mamei ei, care e și mai c***ă, să moară ca porcii. Vânzătoare nenorocită de meciuri, ar trebui să arzi în Iad, jucătoare de rahat. Mama ta patetică e o c***ă care a dat naștere unei c***e ca tine. Îi doresc să moară în brațele tale cât mai curând posibil”.

Eva a explicat că nu este singura care pățește acest lucru după înfrângeri, majoritatea sportivilor confruntându-se cu această situație: „Și să nu uităm că aceasta este realitatea de fiecare dată când pierdem un meci”.

Lys a obținut cea mai bună performanță din carieră la turneele de Grand Slam în acest an, la Australian Open. Sportiva s-a oprit în optimi, acolo unde a fost eliminată de Iga Swiatek, scor 0-6, 1-6.

Situația de la China Open

După victoria cu Eva Lys, Gauff s-a calificat în semifinale, fază a competiției în care a fost învinsă sâmbătă de Amanda Anisimova, scor 1-6, 2-6.

În cealaltă semifinală se vor întâlni tot astăzi, de la ora 13:00, Jessica Pegula și Linda Noskova.

Ediția din 2024 a China Open a fost câștigată chiar de Coco Gauff, care o învinsese în finală pe Karolina Muchova cu scorul de 6-1, 6-3.

