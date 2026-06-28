„Am alergie la iarbă” Campionul de la Roland Garros explică scenele bizare de la Wimbledon

Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP) a oferit o posibilă explicație pentru rezultatele sub așteptări pe care le-a înregistrat de-a lungul timpului pe iarbă.

Wimbledon 2026 este primul turneu la care jucătorul din Germania participă din postura de campion de Grand Slam.

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Lunga așteptare a lui Zverev pentru un titlu major a luat sfârșit la Roland Garros, unde acesta a profitat de absența marilor rivali. Sau de eliminarea prematură a acestora.

Alexander Zverev: „Am alergie la iarbă”

În ultimii 10 ani, Zverev a cucerit 25 de titluri în circuitul ATP, însă niciunul nu a fost obținut pe iarbă. S-a impus numai pe zgură sau pe hard.

Înainte de meciul cu Alexander Blockx (21 de ani, #37 ATP) din primul tur de la Wimbledon, Zverev a fost surprins strănutând și ștergându-se la nas în timpul antrenamentelor de la All England Club. Spune că s-a obișnuit deja.

„Mă simt excelent. Pentru mine, alergia la iarba de pe teren nu e o noutate. O am în fiecare an.

Trebuie să fiu sincer cu mine însumi: senzația e diferită acum că am câștigat un titlu de Grand Slam.

Simt mai multă bucurie și, într-un fel, mai multă libertate. Dar când sunt pe teren, vreau să-mi fac treaba și să joc cel mai bun tenis al meu”, a spus Zverev, potrivit bild.de.

Rezultatele lui Alexander Zverev la Wimbledon:

Turul 1 în 2019 și 2025

Turul 2 în 2015

Turul 3 în 2016, 2018 și 2023

Optimi de finală în 2017, 2021 și 2024

Lupta lui Zverev cu diabetul

Diagnosticat cu diabet încă din copilărie, Zverev a povestit că a devenit jucător profesionist doar pentru că mama sa a ignorat sfaturile specialiștilor.

„Mama mea a fost singura care a crezut în mine încă de la început. Medicii spuneau că practicarea sportului de performanță cu diabet nu era doar imposibilă, ci și periculoasă.

Dar mama mea este o persoană foarte încăpățânată. Ea răspundea mereu că, dacă fiul ei vrea să realizeze ceva, o va face. De multe ori a părăsit cabinetele medicale spunând că le vom dovedi că se înșeală. Și am făcut-o”, a spus Zverev la RTL+, citat de puntodebreak.com.

Diabetul de acum 20 de ani nu are nimic de-a face cu cel actual. Tehnologia s-a schimbat complet. Înainte, trebuia să-ți înțepi degetul și să-ți administrezi toate medicamentele manual. Acum poți controla aproape totul de pe telefonul mobil. Alexander Zverev, locul 3 mondial

Titlurile lui Alexander Zverev și suprafața pe care au fost câștigate

2016: St. Petersburg (hard indoor)

St. Petersburg (hard indoor) 2017: Roma (zgură), Munchen (zgură), Montpellier (hard indoor)

Roma (zgură), Munchen (zgură), Montpellier (hard indoor) 2018: Turneul Campionilor (hard indoor), Washington (hard outdoor), Madrid (zgură), Munchen (zgură)

Turneul Campionilor (hard indoor), Washington (hard outdoor), Madrid (zgură), Munchen (zgură) 2019: Geneva (zgură)

Geneva (zgură) 2020: Koln 1 și 2 (hard indoor)

2021: Turneul Campionilor (hard indoor), Viena, Cincinnati (hard outdoor), Jocurile Olimpice de la Tokyo (hard outdoor), Madrid (zgură), Acapulco (hard outdoor)

Turneul Campionilor (hard indoor), Viena, Cincinnati (hard outdoor), Jocurile Olimpice de la Tokyo (hard outdoor), Madrid (zgură), Acapulco (hard outdoor) 2023: Chengdu (hard outdoor), Hamburg (zgură)

Chengdu (hard outdoor), Hamburg (zgură) 2024: Paris (hard indoor), Roma (zgură)

Paris (hard indoor), Roma (zgură) 2025: Munchen (zgură)

Munchen (zgură) 2026: Roland Garros (zgură)

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