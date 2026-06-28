„Am alergie la iarbă” Campionul de la Roland Garros explică scenele bizare de la Wimbledon

- Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP) a oferit o posibilă explicație pentru rezultatele sub așteptări pe care le-a înregistrat de-a lungul timpului pe iarbă.
- Wimbledon 2026 este primul turneu la care jucătorul din Germania participă din postura de campion de Grand Slam.
Lunga așteptare a lui Zverev pentru un titlu major a luat sfârșit la Roland Garros, unde acesta a profitat de absența marilor rivali. Sau de eliminarea prematură a acestora.
Alexander Zverev: „Am alergie la iarbă”
În ultimii 10 ani, Zverev a cucerit 25 de titluri în circuitul ATP, însă niciunul nu a fost obținut pe iarbă. S-a impus numai pe zgură sau pe hard.
Înainte de meciul cu Alexander Blockx (21 de ani, #37 ATP) din primul tur de la Wimbledon, Zverev a fost surprins strănutând și ștergându-se la nas în timpul antrenamentelor de la All England Club. Spune că s-a obișnuit deja.
„Mă simt excelent. Pentru mine, alergia la iarba de pe teren nu e o noutate. O am în fiecare an.
Trebuie să fiu sincer cu mine însumi: senzația e diferită acum că am câștigat un titlu de Grand Slam.
Simt mai multă bucurie și, într-un fel, mai multă libertate. Dar când sunt pe teren, vreau să-mi fac treaba și să joc cel mai bun tenis al meu”, a spus Zverev, potrivit bild.de.
Rezultatele lui Alexander Zverev la Wimbledon:
- Turul 1 în 2019 și 2025
- Turul 2 în 2015
- Turul 3 în 2016, 2018 și 2023
- Optimi de finală în 2017, 2021 și 2024
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Lupta lui Zverev cu diabetul
Diagnosticat cu diabet încă din copilărie, Zverev a povestit că a devenit jucător profesionist doar pentru că mama sa a ignorat sfaturile specialiștilor.
„Mama mea a fost singura care a crezut în mine încă de la început. Medicii spuneau că practicarea sportului de performanță cu diabet nu era doar imposibilă, ci și periculoasă.
Dar mama mea este o persoană foarte încăpățânată. Ea răspundea mereu că, dacă fiul ei vrea să realizeze ceva, o va face. De multe ori a părăsit cabinetele medicale spunând că le vom dovedi că se înșeală. Și am făcut-o”, a spus Zverev la RTL+, citat de puntodebreak.com.
Diabetul de acum 20 de ani nu are nimic de-a face cu cel actual. Tehnologia s-a schimbat complet. Înainte, trebuia să-ți înțepi degetul și să-ți administrezi toate medicamentele manual. Acum poți controla aproape totul de pe telefonul mobil. Alexander Zverev, locul 3 mondial
Titlurile lui Alexander Zverev și suprafața pe care au fost câștigate
- 2016: St. Petersburg (hard indoor)
- 2017: Roma (zgură), Munchen (zgură), Montpellier (hard indoor)
- 2018: Turneul Campionilor (hard indoor), Washington (hard outdoor), Madrid (zgură), Munchen (zgură)
- 2019: Geneva (zgură)
- 2020: Koln 1 și 2 (hard indoor)
- 2021: Turneul Campionilor (hard indoor), Viena, Cincinnati (hard outdoor), Jocurile Olimpice de la Tokyo (hard outdoor), Madrid (zgură), Acapulco (hard outdoor)
- 2023: Chengdu (hard outdoor), Hamburg (zgură)
- 2024: Paris (hard indoor), Roma (zgură)
- 2025: Munchen (zgură)
- 2026: Roland Garros (zgură)