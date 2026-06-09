Rudă cu un ministru ales de Eugen Tomac Un arbitru de top din Liga 1, care a oficiat jumătate de play-off, are o legătură apropiată cu un posibil viitor ministru

Dacă Guvernul propus de Eugen Tomac va primi votul Parlamentului, atunci un arbitru important de Liga 1 va fi oficial rudă a unui ministru

În 2024, Ovidiu Hațegan a participat pe listele PSD pentru un loc în Parlament, dar n-a câștigat o poziție eligibilă

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Un arbitru foarte important, considerat pe Kyros Vassaras ca fiind în top 3 cei mai buni, ar urma să aibă o rudă în viitorul Guvern al României. E vorba despre Sorin Costreie, arbitru VAR, pe care șeful CCA îl vede de top, alături de alte două nume: Cătălin Popa și Iulian Dima.

Arbitrul Sorin Costreie, rudă cu viitorul ministru Sorin Costreie

Eugen Tomas, prim-ministrul desemnat de președintele României, Nicușor Dan, să formeze viitorul cabinet de la Palatul Victoria, a definitivat în mare lista oamenilor cu care vrea să lucreze.

Printre aceștia se află și Sorin Costreie, 55 de ani, pe care îl propune în fruntea Ministerului Educației. Acesta a acceptat propunerea lui Tomac de a face parte din Executiv va fi și vicepremier, în eventualitatea în care Guvernul Tomac va fi votat de Parlament.

Sorin Costreie e văr cu tatăl arbitrului de Liga 1.

Pe 17 noiembrie 2025, Sorin Costreie fusese numit consilier al lui Nicușor Dan pentru educație și cercetare.

Pe site-ul administrației prezidențiale, acesta e descris ca fiind „profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei. A susţinut doctoratul în 2007 la Universitatea din București și a urmat studii doctorale şi la University of Western Ontario, Canada.

În prezent, este președintele UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, una dintre cele mai importante reţele universitare de cooperare academică europeană, și coordonator al alianței universitare CIVIS la nivelul Universității din București. A avut două mandate de prorector şi a fost prodecan pentru o scurtă perioadă de timp.

A ocupat poziția de consilier de stat pentru educație și cercetare în Guvernul României pentru trei premieri, a fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, anterior, consilier al ministrului”.

Arbitrul Sorin Costreie (36 de ani) e unul dintre arbitrii pe care Kyros Vassaras i-a promovat pe lista FIFA a arbitrilor video, începând cu ianuarie 2025. El n-a mai arbitrat un meci de Liga 1, din postura de central, de peste 3 ani. Mai precis din mai 2023, când a fost la Sepsi - CFR 1-2.

Motivul? N-a mai putut oficia pe teren din cauza unor probleme mari de sănătate, la coloană, unde s-a operat de două ori. Din acest motiv a fost să abandoneze cariera de central, însă a continuat ca VAR.

Intervențiile chirurgicale au fost extrem de complicate și i s-a explicat că dacă nu va renunța la cariera de „central” și va forța să se antreneze și să oficieze pe gazon, va risca inclusiv să rămână paralizat.

A acceptat situația și a rămas doar VAR. În momentul de față e printre arbitrii cu cele mai multe delegări în cabina VAR, fie ca arbitru VAR, fie ca AVAR.

Pe parcursul play-off-ului a fost delegat la jumătate dintre cele 10 etape:

FC Argeș - Dinamo 1-1

Dinamo - U Cluj 2-1

FC Argeș - Craiova 0-1

U Cluj - Rapid 1-0

Rapid - Craiova 0-0

Sorin Costreie e din aprilie 2024 președintele Comisiei Județene de Arbitri Ilfov. El l-a înlocuit pe Ionuț Coza, care a demisionat din acel rol.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport