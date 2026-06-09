Dorinel Munteanu a semnat Tehnicianul a fost prezentat la noua echipă: „Nu va fi ușor” » Ce obiectiv are
Foto: captură Facebook/CSM Reșița
Liga 2

Dorinel Munteanu a semnat Tehnicianul a fost prezentat la noua echipă: „Nu va fi ușor” » Ce obiectiv are

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 13:46
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 13:47
  • Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost prezentat oficial, marți, în funcția de antrenor al echipei CSM Reșița, din Liga 2.
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Tehnicianul era liber de contract după despărțirea de Hermannstadt, formație pe care nu a reușit să o salveze de la retrogradare.

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Dorinel Munteanu, prezentat oficial la CSM Reșița

Dorinel Munteanu a semnat un contract valabil pe trei sezoane și are ca obiectiv pe termen lung promovarea echipei în Liga 1.

„Am mai avut un mandat scurt la Reșița. Dar telefonul dat de cei din club m-a făcut să încep acest proiect sau de a face parte din el. Nu va fi ușor.

Dar am experiența necesară. Știți și dumneavoastră istoria sau trecutul meu de la Galați, și îmi doresc să parcurg același traseu și la Reșița. Adică să creez o echipă competitivă și, bineînțeles, pe termen mediu sau lung, să obțin promovarea mult dorită de comunitatea noastră.

Singurul beneficiar din această colaborare vor fi oamenii, care sper să fie aproape de noi și să ne susțină. Nu este un proiect ușor, este un proiect greu, știm cu toții.

Am acceptat fără ezitare pentru că îmi place să muncesc și să le aduc oamenilor bucurii. Una dintre dorințele mele este să umplem stadionul.

Primul lucru care trebuie să fie făcut în acest moment, exact cum a spus și domnul președinte, este să ne formăm o echipă. Să ne consolidăm un grup cu care să începem pregătirea. Obiectivul din acest moment este să dezvolt rapid o echipă”, a declarat Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu a evoluat ca jucător la CSM Reșița în perioada 1987-1988, la începutul carierei sale, iar ulterior a condus echipa în două mandate, 2017-2018 și 2019-2020.

  • CFR, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj , FCSB, U Cluj, Oțelul Galați, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho, Reșița, Concordia, Sepsi, Hermannstadt sunt echipele pe care le-a antrenat Munteanu de-a lungul carierei.

CSM Reșița a încheiat sezonul recent pe locul 3 în grupa B din play-out-ul Ligii 2, cu 40 de puncte.

Deși Dorinel Munteanu se numără printre antrenorii care au reușit să câștige titlul în Liga 1, cu Oțelul Galați, în sezonul 2010-2011, acesta a ajuns și la o contraperformanță.

Tehnicianul are patru retrogradări în cariera de antrenor, potrivit datelor oferite de statisticianul LPF, Liviu Manolache:

  • FC Argeș, în 2007
  • Concordia Chiajna, în 2019
  • Sepsi, în 2025
  • Hermannstadt, în 2026

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