Kylian Mbappe, atacat Starul de la Real Madrid, făcut praf de un fost adversar: „Când pierde, te insultă”

Alexandre Oukidja (37 de ani), fostul portar de la Strasbourg și Metz, l-a atacat pe Kylian Mbappe (27 de ani), vedeta celor de la Real Madrid.

Oukidja a povestit că francezul își schimba comportamentul în funcție de rezultatul meciului, fiind în anumite momente lipsit de respect față de adversari.

Alexandre Oukidja, despre Kylian Mbappe: „Când lucrurile nu merg bine, începe să te insulte”

Portarul a jucat împotriva lui Kylian Mbappe în Franța, atunci când starul francez evolua pentru PSG. Despre atitudinea sa, Oukidja a declarat:

„Dacă echipa lui conduce, te ridică de la pământ spunându-ți «Scuză-mă, îmi pare rău», îți strânge mâna și totul merge mai departe.

Pe de altă parte, imediat ce simte că este provocat, că nu face un meci bun sau când PSG pierdea, începea să te insulte, să-ți spună să te duci dracului”, a spus Oukidja, într-un dialog cu streamerul Flodas, conform mundodeportivo.com.

Oukidja: „Asta i-am spus lui Mbappe”

Portarul a povestit o întâmplare din septembrie 2021, atunci când l-a întâlnit pe Mbappe într-un PSG - Metz, scor 2-1.

Atunci, starul francez a refuzat să îi înapoieze mingea, după ce anterior trimisese balonul în afara terenului pentru ca un jucător parizian să poată primi îngrijiri medicale.

„I-am spus: «Ești nebun? Ce faci?» și mi-a spus: «Taci, jucătorașule!». Atunci m-am gândit: «Calmează-te sau vei primi un cartonaș roșu și toată atenția va fi pe tine».

Du-te dracu'! I-am spus că sunt ca o grenadă și că o să explodez. Mi-am pierdut controlul. A fost ca și cum ai înlocui stadionul cu un ring de box.

Atunci mi-am pierdut complet controlul. I-am spus: «Te porți ca un om perfect în fața camerelor, te prefaci că vorbești bine. Dar, în realitate, ești o adevărată curvă»”, a mai spus Alexandre Oukidja.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport