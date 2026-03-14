„Eu am inventat 2 antrenori: Pintilii și Charalambous" Mihai Stoica, răspuns pentru contestatari + explică rolul avut în cele mai importante decizii de la FCSB
„Eu am inventat 2 antrenori: Pintilii și Charalambous” Mihai Stoica, răspuns pentru contestatari + explică rolul avut în cele mai importante decizii de la FCSB

Publicat: 14.03.2026, ora 11:38
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, le-a răspuns suporterilor care îi cer demisia.
  • Oficialul campioanei României a explicat că el a fost cel care a susținut numirea antrenorilor alături de care echipa a obținut unele dintre cele mai importante rezultate din ultimii ani.

Formația roș-albastră a ratat calificarea în play-off chiar cu staff-ul tehnic alături de care câștigase titlul în precedentele două sezoane, Elias Charalambous și antrenorul secund Mihai Pintilii.

Cei doi au demisionat, iar conducerea a apelat la Mirel Rădoi în încercarea de a redresa echipa.

Mihai Stoica: „Eu am inventat doi antrenori. Pintilii și Charalambous”

„Vreau să spun ceva celor care îmi cer demisia. Eu am inventat doi antrenori. Pintilii nu antrenase nicio secundă, nu avea nicio secundă de școală și, cu toate astea, am insistat la Gigi (n.r. - Gigi Becali, patronul echipei), care avea un antrenor pregătit să preia echipa, să-i dea o șansă pentru luna aia în care avea voie să fie antrenor principal fără licență și apoi să aducem un paravan.

Cred că am fost foarte inspirat, pentru că am avut rezultate extraordinare. Al doilea este Elias Charalambous. Am hotărât de comun acord să aducem un străin. Am avut încredere în Georgios Fougias, cu care îl adusesem pe Protasov. Au fost cele mai bune rezultate ale clubului din ultima vreme. Cum s-au realizat? Uite așa!

Plus că eu am trecut peste plecarea lui Thomas Neubert. Un om hotărât nu mai accepta să se întoarcă, pentru că ne-a lăsat într-un moment delicat. Eu am trecut peste asta. S-a întors și este un profesionist”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca formației roș-albastre.

170 de meciuri
a pregătit-o Elias Charalambous pe FCSB. Sub comanda sa, echipa a înregistrat 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri (1,79 puncte/meci)

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025) și două Supercupe (2025, 2026), și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, atunci când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

Înainte de FCSB, Charalambous a mai antrenat la Doxa Katokopias și la Ethnikos.

Preparatorul fizic Thomas Neubert, cunoscut pentru antrenamentele sale epuizante, a plecat de la FCSB după demisia lui Elias Charalambous și venirea lui Mirel Rădoi.

FCSB a început play-out-ul de pe prima poziție, cu 23 de puncte, după înjumătățirea punctelor obținute în sezonul regulat.

Mirel Rădoi va debuta pe banca roș-albaștrilor la meciul cu Metaloglobus, programat duminică, de la ora 20:30. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

